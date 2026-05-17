„Es gibt nur einen Zeugen und der liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus und konnte noch nicht befragt werden“, sagt Michael Jaufer, Bezirkspolizeikommandant von Osttirol. In der Gemeinde Oberlienz nahe der Stadt Lienz kam es am Sonntag gegen Mittag zu einer tödlichen Kuh-Attacke. Der genaue Unfallhergang ist noch völlig unklar, die Betroffenheit groß.

Im Bereich eines ausgeschilderten Weidegebietes hat eine Kuhherde ein einheimisches Ehepaar verletzt. „30 bis 40 Kühe weiden dort“, sagt Jaufer. Die 67-jährige Frau erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. „Der Sprengelarzt konnte leider nur noch den Tod der Frau feststellen.“ Ihr 65-jähriger Ehemann musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Kein Hund bei den Kühen

„Das Ehepaar war zu Fuß unterwegs, die beiden haben wohl einen Spaziergang gemacht“, meint Kommandant Jaufer. Bisherigen Erhebungen zufolge hatte das Paar keinen Hund dabei, der die Kühe gereizt haben könnte. „Es muss erst erhoben werden, was die Tiere so aggressiv gemacht hat“, erklärt Jaufer. Der Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand laufender Erhebungen. Der schwer verletzte Mann soll es noch aus eigener Kraft geschafft haben, den Notruf zu betätigen und die Rettungskette in Gang zu setzen.

Bezirkspolizeikommandant Michael Jaufer © Lpd Tirol

Im Weidegebiet südlich des Flusses Isel befanden sich Kühe mehrerer Bauern aus der Umgebung. „Wir wissen noch nicht, ob Kälber dabei waren“, sagt der Bezirkspolizeikommandant. „Um die Ursache zu erfahren, was genau passiert ist, müssen wir den Ehemann befragen.“