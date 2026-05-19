Zu Beginn jeder Verhandlung werden die Generalien geklärt. Unter anderem die Wohnadresse. „Die Hausnummer weiß ich nicht, ich merke mir sowas nicht“, antwortet die Angeklagte in patzigem Ton. Die 16-Jährige ist wegen des Verdachts des Diebstahls angeklagt. Einer Betreuerin der Familie fehlten nach einem Besuch 225 Euro.

Auch die Frage nach der Staatsbürgerschaft kann die Angeklagte nicht beantworten. Kurz wird die Mutter in den Saal gebeten, um die offenen Details zu klären. Diese muss den Saal jedoch gleich wieder verlassen. Denn: Sie belastete bei ihrer Aussage gegenüber der Polizei die eigene Tochter schwer. Der Verfahrenshilfeverteidiger sowie ein Sozialarbeiter stehen der 16-Jährigen jedoch während der Verhandlung zur Seite.

„Ich war es aber nicht“, wird die Angeklagte nicht müde zu betonen. „Ihre eigene Mutter belastet Sie schwer“, erklärt ihr die Richterin. Auch ihr „Jugenderhebungsbericht“ sei alles andere als berauschend. „Ich hatte Leute in Untersuchungshaft, die einen schöneren Jugenderhebungsbericht hatten als Sie“, setzt die Richterin nach.

Sie unterbreitet der Angeklagten wenig später ein Diversions-Angebot. Die Jugendliche müsste 120 Euro Geldbuße ans Gericht sowie 50 Euro an die Geschädigte zahlen. Dafür müsste sie jedoch die Verantwortung übernehmen. Die Verhandlung wird für fünf Minuten unterbrochen, damit der Verfahrenshilfeverteidiger sowie der Sozialarbeiter mit der 16-Jährigen sprechen können.

Als das Trio wieder den Saal betritt, nimmt die Angeklagte so Platz, dass sie die Richterin nicht direkt ansehen muss. „Nein, ich kann das nicht“, erklärt die 16-Jährige trotzig, auch die Geschädigte wolle sie auf keinen Fall treffen. „Sag‘ das, was wir besprochen haben“, redet der Sozialarbeiter auf die Angeklagte ein. Schließlich erklärt diese dann doch, die Verantwortung zu übernehmen.

Nun wird die Mutter in den Saal geholt. Ob man denn die 50 Euro an die Geschädigte gleich zahlen könne? „Nein“, erklärt die Mutter. Aber 20 Euro seien möglich. „Wir waren am Wochenende Klamotten kaufen“, so die Frau auf Nachfrage, warum nur wenige Tage nach Überweisung des Kinderbetreuungsgeldes schon fast nichts mehr übrig sei. Schließlich einigt man sich, dass der restliche Betrag bis Mitte Juni beglichen werden muss.