Mit seiner Marke „MA Confiserie“ hat sich der 29-jährige Villacher Alexander Moser in den vergangenen zwei Jahren einen Namen gemacht. Besonders mit seinen farbenfrohen Pralinen und Torten trifft Moser den aktuellen Zeitgeist in der Patisserie, denn sie fallen nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch sofort ins Auge. Nun wagt der junge Familienvater den nächsten großen Schritt und errichtet seine eigene Produktionsstätte in Villach.

Ab Mitte Juli wird im Klementinenweg 35 produziert: „Die Auslastung ist sehr gut geworden, deshalb war es einfach Zeit für mehr Platz und bessere Möglichkeiten zum Produzieren“, erzählt der Konditormeister.

Große Investition

Rund 160.000 Euro investiert Moser in die neue Produktionsstätte, die in moderner Containerbauweise im eigenen Garten errichtet wird. Auf insgesamt 48 Quadratmetern entstehen neue Arbeitsflächen mit Kühlsystemen, Arbeitstischen und modernem Equipment. Lediglich seine bewährte Schokoladenmaschine übersiedelt mit dem Neubau. Noch produziert Moser alleine, langfristig schließt er Mitarbeiter nicht aus: „Derzeit mache ich alles selbst, aber mit der neuen Produktion kann ich mir vorstellen, Mitarbeiter aufzunehmen“, sagt der Unternehmer.

Frucht ist Trend

Bekannt ist Moser vor allem für seine kreativen Pralinenvariationen. Besonders gefragt sind aktuell fruchtige Sorten wie Mango-Maracuja, Himbeer-Schokolade oder Salted Caramel. Generell gehe der Trend bei Süßwaren immer stärker in Richtung auffälliger Optik. „Je bunter, desto besser“, sagt Moser lachend.

Neben Pralinen und Torten will der Villacher künftig auch verstärkt in die französische Feingebäcklinie einsteigen. Croissants, Pain au Chocolat oder Pain Suisse stehen in der Planung, in Zukunft sollen die Spezialitäten an den Wochenenden auf Vorbestellung abgeholt werden können.

So sehen Torten des jungen Konditormeisters aus © KK/Privat

Verkauft werden Mosers Produkte derzeit unter anderem bei „Delikatessen Gottschling“ oder bei Forstl‘s Freilandeier in Villach. Zu seinen Vertriebspartnern zählen das Falkensteiner Schlosshotel Velden, die Stiftsschmiede am Ossiacher See sowie das Restaurant Freindal Wirtschaft, ebenfalls in Velden, für die er spezielle Kreationen anfertigt, aber auch Kooperationen mit Cafés und Restaurants aus dem Villacher Raum kann sich Moser vorstellen, vor allem wenn er zukünftig das gehypteste Dessert der Welt anbieten will: die sogenannten „Cédric Grolet Früchte“, eine aufwendige Patisserie-Kreation des französischen Starkochs Cédric Grolet. Sie sehen äußerlich täuschend echt wie natürliches Obst aus, aber bestehen im Inneren aber aus einer Kombination von feinem Fruchtpüree, flüssigem Kern, Mousse und einer hauchdünnen Schokoglasur

Kundinnen und Kunden können aber auch direkt bei Moser einkaufen: „Pralinen habe ich immer lagernd, für Torten meldet man sich am besten ein bis zwei Wochen im Voraus.“

Der gebürtige Villacher absolvierte einst seine Ausbildung bei der Bäckerei Wienerroither, legte 2018 die Meisterprüfung ab und bildete sich anschließend in Frankreich, Belgien und der Schweiz weiter. Seine Leidenschaft für französische Patisserie prägt seine Arbeit bis heute. Mittlerweile ist Moser verheiratet und Vater eines Sohnes.