„Und ich mach’ mein Ding – egal, was die andern sagen. Ich geh‘ meinen Weg, ob grade, ob schräg – das ist egal. Ich mach‘ mein Ding, egal, was die andern labern. Was die Schwachmaten einem so raten, das ist egal. Ich mach‘ mein Ding.“ Aus dem Werk von Udo Lindenberg – in seiner gut 55-jährigen Karriere schrieb er 500 bis 600 Lieder, so genau weiß das niemand – könnte man zahlreiche Stücke herauspicken, um seinen persönlichen Zugang zum Leben zu beschreiben: „Ich mach‘ mein Ding“ ist nur eines davon.

Hauptmotivation: „Einfach nur weg“

Heute wurde der am 17. Mai 1946 als Udo Gerhard Lindenberg im beschaulichen Gronau in Westfalen Geborene 80 Jahre jung. Bereits mit elf oder zwölf Jahren wollte er von dort „nur noch weg“. In die Fußstapfen seines Vaters – er war Installateur – zu treten, war die Antithese zu dem, was sich der kleine Udo schon in so frühen Jahren vom Leben zu erträumen wagte. Mit 15 war es dann so weit: Auszug von Zuhause, nach der Mittleren Reife ging Lindenberg zuerst nach Düsseldorf. Bereits fest verankert war das ausgeprägte Rhythmusgefühl, früh bearbeitete er Felle und Becken – sein erstes Schlagzeug bestand lediglich aus Benzinfässern.

Die unsteten Jahre lassen sich recht gut in den Songs „Daumen im Wind“ oder „Gegen die Strömung“ nachspüren. Das Themenspektrum von Lindenbergs Texten war von Beginn an breit: Zwischenmenschliches, der unstillbare Durst nach Freiheit („Ich träumte immer schon davon, ein Segelboot zu klauen und einfach abzuhauen“) und nicht zuletzt Politisches. Viel Rock, aber auch reichlich Balladen schenkte er im Laufe von fünf Jahrzehnten ein – mit ein paar nicht ganz zu überhörenden künstlerischen Dürrephasen zwischendurch.

Udo Lindenberg im Rahmen eines TV-Auftritts – im Jahr 1978 und noch ohne Hut © IMAGO

An Lindenberg und seinem Kanon von Antikriegsliedern kann es jedenfalls nicht liegen, dass die Welt keinen Frieden findet. „Wozu sind Kriege da?“ – offenbar eine ewig gültige und nicht zur Ruhe zu legende Frage. Zwischendurch ließ er dann den „Sonderzug nach Pankow“ abfahren, als ihm ein Auftritt in Ost-Berlin verweigert wurde. Der damalige DDR-Staatsratsvorsitzende Erich Honecker wird im Song als verknöcherter Scheinheiliger gezeichnet, der offiziell die Ideologie seiner Regierung verkörpere, aber heimlich West-Radio lausche. Nun, die DDR ist längst Geschichte, Udo ist noch immer da – auch wenn der große (und 1996 viel zu früh verstorbene) Musikerkollege Rio Reiser einmal kritisch anmerkte: „Seine sogenannte Szenesprache soll irgendwie proletarisch sein, so locker – mein Gott, strengt der Mensch sich an, locker zu sein.“ Lindenberg blieb bei seiner Attitüde: „Wir dürfen doch die nächste Generation nicht hängen lassen. Wir dürfen uns nie daran gewöhnen, dass die Welt regiert wird von Schizomaten.“

Udo Lindenberg in seinem angestammten Revier, der Konzertbühne © APA

Seit 1995 logiert Lindenberg in seiner 90m²-Suite im „Hotel Atlantic“ direkt an der Hamburger Außenalster – lange Zeit war er vor allem auch in diversen Flaschen zu Hause. Über seine berüchtigten Alkoholexzesse sagte er einmal: „Ich gehöre zu den Leuten, die dazu neigen, ein paar Sachen extremer anzugehen, so auch den Alkohol.“ Es gab eine Zeit, in der das Suchtpotenzial lebensbedrohlich wurde: „Kein Mensch, der über vier Promille hat und zwei Flaschen Whisky am Tag trinkt, ist glücklich“, stellte er klar. Ein Leben im Schleudergang, schon auch berufsbedingt, wie er anmerkte.

Der Maler Udo Lindenberg bei einer Ausstellung mit seinen „Likörellen“ © APA

In den 2000er-Jahren kam dann der Schnitt: Benjamin von Stuckrad-Barre, der mit Lindenberg eng befreundet ist und nach eigenen Angaben sämtliche Liedtexte von ihm parat hat, sieht es so: „Udo ging das Wagnis ein, nüchtern zu bleiben.“ Stattdessen kletterte 2008 – Lindenberg war da bereits 62 – sein 34. Studioalbum „Stark wie Zwei“ auf Nummer eins. Das war 37 Jahre nach seinem selbstbetitelten Debüt von 1971. Auch der Nachfolger „Stärker als die Zeit“ schaffte es 2016 in den Charts ganz nach oben. „Komet“, das Single-Projekt mit Apache 207 wurde 2023 dann Lindenbergs erste Nummer-eins-Single – mit 76 Jahren.

Dass Lindenberg bis heute eine Ikone der deutschen Populärkultur ist, zeigen diverse Cover-Alben mit mehr oder weniger gelungenen Interpretationen seiner bekannteren Lieder. Uneingeschränkt empfehlenswert sind seine beiden „Unplugged“-Doppelalben, aufgenommen im geliebten „Atlantic“ und ebenfalls mit Gastauftritten anderer Künstler garniert. Wenn Udo ruft, kommen sie nach wie vor.

Musik ist dem notorisch Nuschelnden indes nicht genug, er ist auch ein talentierter Maler: Lindenberg fertigt „Likörelle“ an, bei denen er Aquarellfarben mit Likören (vor allem Eierlikör) mischt. Seine Bilder, oft als „panische Malerei“ (benannt nach seiner Langzeit-Band „Panik-Orchester“) bezeichnet, sind cartoonartig und zeigen Berühmtheiten oder ihn mit Hut über früh schütterem Haupthaar.

Unverkennbar, aber keine Karikatur

Eine der größten Leistungen Lindenbergs mag es gewesen sein, nicht zur eigenen Karikatur zu geraten: Die mögliche Falltiefe im Show-Geschäft ist beträchtlich, vor allem, wenn man das eigene Image über Jahrzehnte mit „Mayser Udo“-Haarfilzhut, Sonnenbrille und (früher) Cohiba kultiviert. Stuckrad-Barre, ebenfalls ein Original, ließ wissen: Dunkle Gläser schützen Udo nicht nur vor anderen – sie bewahren andere vor seinem „Detektivblick“.

Lindebergs Gemälde sind cartoonartig und zeigen Berühmtheiten oder ihn mit Hut © APA

Pazifist bleibt Lindenberg auf Lebenszeit: „Die Frage, wie wir unsere freie Welt noch retten können und ob Worte und Songs und Kunst und Demonstrationen dafür ausreichen, oder ob wir uns tatsächlich auch militärisch wappnen müssten, tut meiner Pazifistenseele sehr weh.“ Und das Alter? „Ich habe kein Problem damit. Das Alter hat ein Problem mit mir“, merkt er dazu an. Ganz nüchtern.