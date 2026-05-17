Der „Hüttenguide“ von „Falstaff“ hat sich mittlerweile zu einem mit Spannung erwarteten Fixpunkt entwickelt. Das Branchenmagazin möchte damit die besten Hütten des Landes versammeln und dafür sorgen, dass aus jeder Pause ein guter Zwischenstopp wird.

Eine Vielzahl der ausgezeichneten Hütten findet sich dabei in der Steiermark wieder. Unter den besten 20 sind mit der Voisthalerhütte und der Jassingalm auch zwei Einkehrmöglichkeiten im Hochschwab-Gebiet gelistet, und das gar das zweite Jahr hintereinander.

Die von Maja Ludwig und Lisi Schleicher geführte Voisthalerhütte wird als „geselliger Fixstern“ beschrieben. „Sie servieren österreichische und sächsische Spezialitäten plus steirische Schmankerl“, wird außerdem ihre Küche lobend hervorgehoben.

Maja Ludwig und Lisi Schleicher schmeißen seit bald acht Jahren die Voisthalerhütte am Hochschwab © KLZ / Tobias Graf

Ein schönes Lob erfährt auch die von Bettina und Karlheinz Kohlhofer geführte Jassingalm im Gemeindegebiet von Tragöß. „Helles Holz, hoher Raum mit freier Sicht auf die Dachstuhlkonstruktion; draußen verwitterte Schindel als Terrassenkulisse: Die Hütte ist einladender Startpunkt für Wanderungen ins Hochschwabmassiv oder zum Grünen See“, heißt im „Falstaff-Hüttenguide“. Sowohl die Jassingalm als auch die Voisthalerhütte sind übrigens am 1. Mai in die Saison gestartet.