Tamara F. ist zufrieden mit dem, was sie macht und vor allem, wie sie es macht. F. ist Lehrerin an einer Grazer Mittelschule, auch für Berufsorientierung zuständig. Sie ist schon lange dabei und hat mittlerweile einen Umgang mit dem Job gefunden, der sie so schnell nichts mehr aus der Ruhe bringt. Kritik am System hat sie trotzdem: „Im System Schule können sich Kinder derzeit nicht entfalten, werden eingeengt und wir vergessen, ihre individuellen Talente zu fördern.“ Tests, Schularbeiten und Kompetenzmessungen – all das würde dazu führen, dass immer weniger ihrer Schülerinnen und Schüler ihr Potenzial abrufen können.

F. sagt aber: „Ich will meinen Kindern etwas fürs Leben beibringen.“ Wie das am besten gelingt? Indem die Lehrerin die Regeln etwas ausdehnt, etwas streckt. Statt konsequent auf den Lehrplan zu achten und nur als Pädagogin in der Klasse zu sitzen, übernimmt F. auch immer wieder Erziehungsaufgaben. „Wir machen viele Ausflüge, üben Bewerbungssituationen durch, erklären den Kindern, wie sie richtig grüßen“, erzählt F. Mehr Stunden bekommt sie dafür nicht, alles Teil des Regelunterrichts. Für F. ist es eine klare Prioritätensetzung: Lieber Bewerbungsgespräch als Bruchrechnen. Ihre Schule toleriert das, von ihrer Direktorin bekommt sie viel Rückendeckung, auch von den Kolleginnen und Kollegen wird sie stark unterstützt, bekommt manchmal deren Stunden. Trotzdem gibt es Tage, an denen sich F. fragt: Soll ich weitermachen? Ihre Antwort: Für die Kinder ja, aber nicht für das System. Gerade Kinder mit besonderen Bedürfnissen hätten wenig Chancen im aktuellen System, würden nicht genug unterstützt oder gefördert werden. Für F. ein Versäumnis und in Wahrheit eine Schande.

Die Schule von morgen

Was F. erzählt, ist Teil einer uralten Diskussion, die unweigerlich zur Frage führt: Bereitet uns das System Schule ausreichend auf das Leben vor? Eine Frage, die selbst der Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) im November des Vorjahres mit einem Nein beantwortet hat. Entwicklungen wie künstliche Intelligenz oder Desinformation „verschieben Macht und verlangen Mündigkeit“, betonte er in einer Grundsatzrede. Bildung entscheide darüber, „wer gestaltet und wer gestaltet wird“. Das aktuelle Schulsystem sei dafür nicht gerüstet.

Das sehen nicht nur der Bildungsminister und F. so, das denkt auch Elisabeth Baumgartner, Landesgeschäftsführerin der Schülerunion. Seit einem Jahr studiert sie Jus an der Uni Graz, die Vorbereitung darauf, habe nicht in der Schule begonnen. „Ich und viele meiner Mitschülerinnen und Mitschüler hatten oft das Gefühl, dass wir keine Orientierung bekommen in der Schule“, sagt sie. Nach der Matura hätte man viel gewusst – von Gedichtsinterpretationen bis hin zu Winkelkrümmungen – in der Praxis wäre man aber blank gewesen.

Auch Schüler kämpfen mit System Schule

Was dazu kommt: Individuelle Talente seien zu wenig gefördert worden, auf Stärken sei wenig Rücksicht genommen worden. „In der siebten Klasse absolvierten wir ein zehntägiges Sozialpraktikum – in einem Pflegeheim wurden mir neue Perspektiven eröffnet, das hätte ich mir öfter gewünscht“, sagt Baumgartner. Im System Schule, wie sie derzeit funktioniert, wäre das aber nicht möglich.

Die Meinung von Baumgartner und F. findet sich auch in offiziellen Zahlen wider. Der Meinungsforscher Peter Hajek hat Eltern, Lehrer und Schüler im Auftrag des Bildungsministeriums befragt, wie sie das aktuelle System sehen. Auf einer sechsstufigen Skala (1 = „ja, sehr“, 6 = „nein, überhaupt nicht“) wurde die Frage, inwieweit aktuelle Lehrpläne auf die Zukunft vorbereiteten, kritisch beantwortet. Der Mittelwert der Schülerantworten lag bei 3,5, bei Lehrerinnen bei 3,8 und 4,3 bei Eltern. 83 Prozent der Schüler, 74 Prozent der Eltern und 71 Prozent der Pädagogen befürworten die Reduktion bestehender Lerninhalte, um Platz für neue Unterrichtsthemen zu schaffen.

Und was ist die Lösung?

In der Problemanalyse sind sich viele der entscheidenden Charaktere im Schulsystem einig, aber was ist die Lösung? Der Bildungsminister verspricht: Neue Lernpläne, mehr Schulautonomie und weniger Bürokratie. Auch bei der Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen wolle man ansetzen. Diese müssten einerseits bereits während des Studiums ausreichend Praxiserfahrung sammeln, andererseits in der Lage sein, „Themen, die heute wichtig sind, auch zu vermitteln.”

Elisabeth Baumgartner, Landesgeschäftsführerin der Schülerunion © Felix Platzer

Das Problem, das viele Lehrerinnen und Lehrer haben: Versprochen wurde schon viel, gehalten wenig. Ein richtiger Systemwandel in der Schule braucht Zeit. Die Lehrerin F. würde sich über mehr Autonomie freuen, und würde vor allem mehr fächerübergreifenden Unterricht, um Stärken noch genauer zu fördern. Ein Bereich bleibt bei allen Versprechen jedoch unangetastet: die Eltern. „70 Prozent der Kindererziehung liegen mittlerweile bei mir als Lehrerin, das hat mir im Studium niemand gesagt“, erzählt F. Zuletzt habe sie einem Kind beibringen müssen, richtig zu grüßen. Die Schule mag Baustellen haben, mag Schwierigkeiten haben, klar ist aber: Alleine wird sich das System nicht reparieren können.