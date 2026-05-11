Noch in dieser Legislaturperiode soll es so weit sein. Die Verlängerung der Primarstufe ist eine der zentralen Forderungen aus dem „Plan Zukunft“, den Bildungsminister Christoph Wiederkehr im April präsentiert hat. Geht es nach dem Minister, sollen bald erste Pilotversuche für eine sechsjährige Volksschule starten.

Zumindest in der ÖVP stößt die Idee auf wenig Begeisterung. Ein „ideologisches Gesamtschulexperiment mit ungewissem Ausgang“ ortet Bildungssprecher und Generalsekretär Nico Marchetti. Am Wochenende meldete auch Tirols Landeshauptmann Anton Mattle in der „Tiroler Tageszeitung“ Bedenken an. Schon aus Gründen der Infrastruktur wäre eine Verlängerung der Volksschule „nicht stemmbar“. Errichte eine Gemeinde eine auf vier Jahre ausgelegte Volksschule, „haben nicht auf Anordnung sechs Jahrgänge Platz“.

Wien möchte Modellregion sein

Dabei kann die sechsjährige Volksschule bereits als pinkes Kompromissangebot in Richtung ÖVP verstanden werden. Eigentlich befürworten die Neos – ebenso wie die SPÖ – die Einführung einer gemeinsamen Schule bis 14, doch deren Umsetzung scheint bei den momentanen politischen Kräfteverhältnissen ausgeschlossen. Auch eine Trennung der Kinder zwei Jahre später könnte zu mehr Chancengerechtigkeit und besserer Leistung führen, argumentiert Wiederkehr. Seine Parteikollegin, die Wiener Bildungsstadträtin Bettina Emmerling, könnte sich die Bundeshauptstadt jedenfalls als Modellregion vorstellen.

Bisher bleibt Wiederkehrs Volksschulvision allerdings schemenhaft, erste Details nannte er kürzlich im „Kurier“-Interview. Lehrkräfte aus Volksschulen, Mittelschulen und Gymnasien sollen in den längeren Volksschulen unterrichten, Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Leistungsniveaus individuell gefördert werden. Gymnasien und Mittelschulen müssten während der Testphase einen Quereinstieg ermöglichen.

„Wir kennen kein pädagogisches Konzept“

Der Gewerkschaft der Pflichtschullehrer ist das jedenfalls zu vage. „Wir kennen kein pädagogisches Konzept, wir kennen kein organisatorisches Konzept“, sagt Vorsitzender Paul Kimberger zur Kleinen Zeitung. Wie sinnvoll Wiederkehrs Vorschlag sei, könne man aus heutiger Sicht deshalb noch nicht einmal beurteilen.

Viele offene Fragen sieht auch Bildungspsychologin Christiane Spiel. „Wie sehen die Lehrpläne aus, wer unterrichtet, wie geht man mit bestehenden Schulen um, was passiert nach sechs Jahren? Das muss gut vorbereitet sein.“ Grundsätzlich sei der Vorschlag aber zu begrüßen. „Jedes Jahr, um das die Trennung später erfolgt, ist sinnvoll.“ Denn gerade im städtischen Bereich hänge die Entscheidung, ob ein Kind in die Mittelschule oder ins Gymnasium geht, stark mit dem Bildungsstand der Eltern zusammen. „In den Mittelschulen sind die Klassen oft groß, es sammeln sich die Kinder, die Deutsch nicht als Erstsprache haben und zuhause weniger unterstützt werden können“, sagt Spiel. Die Chance, in der Oberstufe ein Gymnasium zu besuchen, sei entsprechend gering.

Expertinnen empfehlen individuelle Förderung

Dabei könne man bei Zehnjährigen noch kaum abschätzen, ob sie besser in einem Gymnasium oder in einer neuen Mittelschule aufgehoben werden, sagt Susanne Schwab, Bildungswissenschaftlerin an der Uni Wien. „Zwischen sechs und zwölf entwickeln sich Kinder extrem unterschiedlich, stabile Leistungsprofile zeigen sich erst später. Die Verlängerung der Volksschule wäre für Schwab zumindest ein „Kompromiss“, der den Druck auf Eltern, Schüler und Lehrkräfte verringern könnte.

Entscheidend sei allerdings, dass die neue Volksschule qualitätsvoll als Gesamtkonzept umgesetzt wird. Es brauche Möglichkeiten zur Differenzierung innerhalb der Schule, wo Kinder je nach Bedürfnissen individuell gefördert werden. „Man muss unterschiedliche Lerntempi zulassen und davon abkommen, dass alle Kinder dasselbe können müssen“, sagt Schwab. Auch Stärken würden so eher auffallen und könnten gefördert werden. „Viele glauben, dass begabte Kinder dann benachteiligt werden, aber wenn die Umstellung gut vorbereitet wird, ist das nicht der Fall“, betont Spiel.

Pröll schlug 2007 längere Volksschule vor

Ob sich das in absehbarerer Zeit auch in politischen Mehrheiten niederschlagen wird, bleibt offen. Immerhin wurde der Vorschlag einer sechsjährigen Volksschule schon vor knapp 20 Jahren ventiliert – damals kam er ausgerechnet aus der ÖVP, konkret von Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll.