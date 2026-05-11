Mit seinem Vorschlag stößt Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) auf Widerstand. Die ÖVP zeigt sich wenig begeistert für die Idee einer Verlängerung der Volksschule auf sechs Jahre, der Gewerkschaft sind die Pläne zu vage.

Dabei dürfte aus wissenschaftlicher Sicht vieles für eine spätere Aufteilung von Kindern auf Mittelschule und Gymnasium sprechen. Wo Stärken und Schwächen liegen, sei mit zehn Jahren oft noch nicht absehbar, die Entscheidung für die eine oder andere Schulform hänge gerade in größeren Städten oft mit dem Bildungsstand der Eltern zusammen, heißt es.

Klar ist allerdings, dass eine längere Volksschule mit einem komplexen Umbau des Bildungssystems einhergehen würde. Bedenken und Rufe nach einer bedachten Vorgangsweise sind also durchaus legitim. Nicht ausschlaggebend dürfen dagegen ideologische oder parteipolitische Argumente sein – nicht, wenn es um die Zukunft von Generationen von Kindern geht.Vilja Schiretz