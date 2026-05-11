Vom beliebten Bauernmarkt am Mittwoch und Samstag ist Robert Sorger den St. Veiter Bürgerinnen und Bürgern bereits bestens bekannt. Nun schlägt der Unternehmer die Brücke vom traditionellen Marktstand hin zum dauerhaften stationären Handel. Am Freitag, dem 29. Mai, um 10.30 Uhr findet die feierliche Eröffnung des neuen Delikatessengeschäfts am Hauptplatz 25 statt. „Mit allen, was Rang und Namen hat. Von Politik, Wirtschaft und auch vom Genussland Kärnten“, verrät Robert Sorger auf Anfrage.

Das Sortiment von „Robert Sorgers Gaumenjuwel“ umfasst hochwertige Delikatessen mit Fokus auf handwerkliche Herstellung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf veredelten Eigenprodukten sowie Spezialitäten aus dem „Genussland Kärnten“.

Sorger kennen auch viele Klagenfurterinnen und Klagenfurter. Ist er doch am Benediktinermarkt stark verankert und hat vor zwei Jahren einen Shop in der Landeshauptstadt eröffnet. „St. Veit ist für uns sehr attraktiv, weil wir am Marktgeschehen seit zwölf Jahren aktiv teilnehmen. Die Leute kennen uns und die Kaufkraft in der Stadt ist sensationell. Aber wir sind auch weiterhin an zwei Tagen in der Woche am Benediktinermarkt in Klagenfurt zu finden“, erklärt Sorger, der gerade aus dem Geschäftslokal in Klagenfurt auszieht. „Unseren Kunden haben wir schon mitgeteilt, dass wir übersiedeln.“

Robert Sorgers Genussjuwel eröffnet am Hauptplatz 25 © KK/Stadt St. Veit

Der Genussbotschafter ist im Jahr auf rund 36 Messen – auch im internationalen Raum – unterwegs. „Ich werde nun in St. Veit sesshaft. Das ist unsere letzte Station. Ich bin nicht mehr der Jüngste und das Marktfahren geht langsam an die Substanz. Doch in der St. Veiter Altstadt wollen wir noch etwas bewegen“, meint Sorger. Ebenso war man von der Immobilie sehr begeistert. „Wir haben hier ein Gebäude aus dem 16. Jahrhundert mit einem wunderschönen Gewölbe. Hier wollen wir gern etwas mit schwarzem Knoblauch und mit Wein machen.“

Geöffnet haben wird „Robert Sorgers Gaumenjuwel“ dienstags von 9 bis 18 Uhr, mittwochs von 7 bis 13 Uhr, donnerstags von 9 bis 13 Uhr, freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 7 bis 13 Uhr. Sonntag und Montag sind Ruhetage. „Und bei Veranstaltungen können wir die Geschäftszeiten individuell anpassen. Ebenso kann man in unserem Onlineshop rund um die Uhr bestellen. Den Märkten bleiben wir weiterhin treu.“