Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse und der anhaltenden Trockenheit sieht sich die Stadtgemeinde Friesach gezwungen, vorübergehende Wassersparmaßnahmen zu erlassen. „Um die Versorgung aller Haushalte mit ausreichend Trinkwasser sowie die Bereitstellung von Löschwasser für unsere Feuerwehren sicherstellen zu können, ersucht die Stadtgemeinde Friesach eindringlich um Ihre Unterstützung: Bitte beschränken Sie den Verbrauch des wertvollen Trinkwassers auf das unbedingt notwendige Maß“, ist auf der Homepage der Gemeinde zu lesen.

Bis auf Weiteres soll das Reinigen von Hauszufahrten, das Waschen von Fahrzeugen und die Bewässerung von Rasenflächen und Sportstätten unterlassen werden. Pools dürfen nur nach vorheriger Freigabe durch die Stadtgemeinde Friesach befüllt werden. „Die vorgegebenen Termine für die Pool-Befüllungen sind unbedingt einzuhalten“, ist im Aufruf zu lesen.

Der Aufruf ist aufgrund der anhaltenden Trockenperiode veranlasst worden. Die Stadtgemeinde verzeichnet rückläufige Quellschüttungen in der öffentlichen Wasserversorgung.