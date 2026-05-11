Im Villacher Einkaufszentrum VEZ wird bald die zweite Filiale von Ernsting’s family in Villach eröffnet. Bestätigt wird der neue Standort von VEZ-Geschäftsführer Harald Wagner. Derzeit laufen in der Verkaufsfläche noch Umbauarbeiten, als der offizielle Eröffnungstermin wird der 3. Juni genannt. In Villach ist das deutsche Textilunternehmen bereits im Neukauf in der Bruno-Kreisky-Straße vertreten.

2000 Filialen und 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Das Familienunternehmen mit Sitz in Coesfeld in Westfalen zählt rund 2000 Filialen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. In Österreich wurden in den letzten 15 Jahren rund 130 Filialen eröffnet. In Kärnten gibt es neben der Filiale in Villach noch drei in Klagenfurt und jeweils eine in St. Veit, Wolfsberg, Völkermarkt und Spittal. Konkrete Pläne für eine weitere Expansion in Kärnten gibt es noch nicht. Insgesamt beschäftigt Ernsting’s family mehr als 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Angeboten werden vor allem Mode, Wäsche und Accessoires für Damen und Kinder.

Im VEZ zieht Ernsting’s family in jene rund 180 Quadratmeter große Fläche, in der bisher die „Geschenkidee“ untergebracht war. Das Geschäft von Afshin Karami und Jabali Adeh Sharooz bleibt dem Center erhalten und übersiedelt innerhalb des Hauses weiter nach hinten. Genutzt wird dort die letzte freie Fläche von rund 70 Quadratmetern. Damit sind die rund 9000 Quadratmeter Verkaufsfläche des Einkaufszentrums vollständig vermietet.

In der zuletzt leerstehenden Fläche zog die Geschenkidee ein © KLZ/Klaus Steiner

Der Salzburger Projektentwickler hat das Zentrum im Sommer 2021 übernommen. Seither verfolgt er eine klare Linie: gezielte Investitionen, regionale Ausrichtung und schrittweise Weiterentwicklung. Zu den jüngsten Neuzugängen zählt der deutsche Kaufhausriese Woolworth, das Fotostudio Foto VEZ von Inhaberin Juliane Menzinger und eine Takko-Filiale.