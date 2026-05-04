Beim Einkaufsbummel durch das Atrio bleibt der Blick derzeit an einem Aushang im ersten Obergeschoss hängen: Eine Modefiliale kündigt dort ihre bevorstehende Schließung an.

Konkret handelt es sich um die „Tom Tailor Denim“-Filiale, die mit Samstag, 16. Mai, ihre Türen schließt. Seit 2013 wurden dort T-Shirts, Hosen, Jacken und Kleider des deutschen Textilunternehmens verkauft. Die reguläre „Tom Tailor“-Filiale direkt gegenüber bleibt hingegen bestehen. In Villach gibt es dieses getrennte Shop-Konzept auch in der Innenstadt. Am Oberen Hauptplatz liegen die Denim-Filiale und die reguläre Tom-Tailor-Filiale ebenfalls einander gegenüber.

Die Tom Tailor-Filiale gegenüber bleibt regulär geöffnet und ist nicht von der Schließung der „Tom Tailor Denim“-Filiale betroffen © KLZ/Klaus Steiner

Noch keine Hinweise für Nachfolger

Im Atrio werden damit weitere Geschäftsflächen frei. Auch jene Fläche im Obergeschoss, auf der bis vor Kurzem der Friseur „Red Level“ seine Dienstleistungen angeboten hat, steht derzeit leer. Gleiches gilt für die ehemalige Adler-Fläche. Für den früheren Red-Level-Standort dürfte es allerdings bereits Interessenten geben. Genauere Informationen dazu will Center-Manager Oliver Steiner derzeit noch nicht bekannt geben.

Tom Tailor geht auf das 1962 in Hamburg gegründete Textilunternehmen Henke & Co zurück, das zunächst Textilien vermittelte. Aus ersten Produkten wie Frottee-Handtüchern entwickelte sich in den 1970er-Jahren eine Modemarke: Eine Cordhose namens „Tom“ wurde zum Verkaufserfolg, 1972 folgte die erste Herrenkollektion. 1979 entstand daraus die Marke Tom Tailor. Später wurde das Angebot ausgebaut, unter anderem um Tom Tailor Kids und Tom Tailor Women, 2007 folgte schließlich Denim Tom Tailor.