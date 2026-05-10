Das Restaurant „Kula“ in Mittewald bei Drobollach hat neue Pächter. Meri Nikolic führt den Betrieb in der Dr. Lorenz Böhler Straße 3 nun gemeinsam mit ihrem Mann Ivan sowie den Kindern Lea und Tomislav. Die Familie kommt aus Split, Meri Nikolic wurde in Bosnien geboren und lebte über 27 Jahre in Frankfurt. Danach zog es die Familie für 21 Jahre nach Split. Nach einem einwöchigen Urlaub in Villach im vergangenen Jahr fiel die Entscheidung, hier neu anzufangen. „Es ist wunderschön hier, wir haben uns sofort in die Gegend und die Menschen verliebt. Das Grüne, die Wälder, die Leute sind so freundlich“, sagt die 48-Jährige.

„Wir haben uns in Villach verliebt“

Ein Freund, der auf der Durchreise im Kula gegessen hatte, brachte den Kontakt zum Inhaber der Immobilie Sead Kulovic zustande. Die Familie kam nach Mittewald, zwei Tage später war vieles geregelt. Aus Split bringt sie nicht nur Gastronomieerfahrung mit, sondern auch ihren Koch. „Bei uns wird alles selbst gemacht, vom Brot über Suppen bis zu den Saucen“, sagt Nikolic.

Auf der Karte stehen unter anderem Pljeskavica, Fleisch- und Fischplatten, Calamari vom Grill, Miesmuscheln, Beef Tartar, Vorspeisenplatten und hausgemachte Pasta. Geplant sind auch Mittagsmenüs. Das Lokal ist ganzjährig geöffnet, von Dienstag bis Sonntag jeweils von 11 bis 22 Uhr. Rund 50 Plätze gibt es im Innenbereich, etwa ebenso viele auf der Terrasse. Dazu kommt ein Weinkeller, der ebenfalls für Feiern genutzt werden kann.

Inhaber gab Lokal aus Zeitgründen ab

Bisher wurde das „Kula“ von Sead Kulovic und seiner Familie betrieben. Aus Zeitgründen hat er das Restaurant nun verpachtet, die Zimmervermietung am Standort betreut er weiter. Kulovic lebt seit mehr als 35 Jahren in Villach, führte in den 90er-Jahren eine Diskothek und erfüllte sich 2021 mit den Kula Rooms samt sieben Zimmern und dem Restaurant einen beruflichen Lebenstraum.