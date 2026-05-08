Heuer im März ist das Völkermarkter Lokal „Die Eule – das Lokal“ von Yasmin Fritz-Jesse in den Konkurs geschlittert. Seitdem kämpft die Gastronomin um das Überleben ihres Herzensprojekts. „Ich würde sehr gerne weitermachen. Das ist genau das, was ich immer machen wollte“, sagte Fritz-Jesse im März zur Kleinen Zeitung. Die Unterstützung der Gäste ist da, doch nun drängt die Zeit, denn Fritz-Jesse muss binnen der nächsten beiden Wochen einen Sanierungsplan einreichen, der auch mit einer Quote hinterlegt sein muss – im Idealfall beträgt diese Quote 20.000 Euro. „Nur dann kann der Sanierungsplan bewilligt werden“, erklärt die Gastronomin.

Spendenaufruf gestartet

Aus diesem Grund hat sie auf der Crowdfunding-Plattform „gofundme“ sogar einen Spendenaufruf gestartet: „Das war eine große Herausforderung für mich, auf diese Art um Hilfe zu fragen. Aber nur so besteht die Chance, dass mein Herzensprojekt fortgeführt werden kann.“

In ihrem Café am Hauptplatz gibt es selbst gemachtes Frühstück und Mittagessen, Kuchen, Sirupe und biologische, pflanzliche Produkte. Zudem finden jeden Donnerstag kostenlose Themenabende statt, bei denen Menschen ihre Herzensprojekte vorstellen, Erfahrungen teilen und sich gegenseitig unterstützen können.