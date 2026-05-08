Durch den Ausbruch des Hantavirus auf einem Kreuzfahrtschiff vor Afrika inklusive drei Todesfälle ist die Krankheit in aller Munde. Nun erzählte Ralph Hasenhüttl in einem Interview mit der englischen Zeitung „Mirror“, 2012 selbst an dem durch Kot von Nagetieren übertragenen Virus erkrankt gewesen zu sein.

„Es waren die schlimmsten drei Wochen in meinem Leben“, erzählte der heute 58-Jährige, der damals Trainer bei Aalen war. „Ich ging ins Bett und da fingen die Kopfschmerzen an. Als ich anfing, starke Rückenschmerzen zu bemerken, fühlte es sich an, als ob mir ein Messer in den Rücken gerammt würde. Das Hantavirus vergrößerte meine Organe und hätte mich fast getötet“, erzählte er. Nach der Diagnose verbrachte er zwei Wochen auf der Intensivstation: „Ich war so lange weg und wusste nicht, wann ich zurückkommen würde. Mein Herzschlag war so heftig, dass ich davon aufgewacht bin; ich spürte einfach dieses Pochen in meiner Brust. Man muss warten, bis der Körper Antikörper bildet, und dann hoffen, zu überleben.“ Am Ende überstand der Steirer den Virus, den er sich wohl beim Putzen seiner Terrasse eingefangen hatte.