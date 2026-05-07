Die Fehde zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni von Real Madrid ist einem Bericht zufolge eskaliert. Nach einer Rangelei zwischen dem Franzosen und dem Uruguayer in der Kabine der Königlichen musste Valverde mit einer Platzwunde am Kopf in einem Krankenhaus behandelt werden, berichteten am Donnerstag spanische Sportmedien wie „Marca“ oder „AS“. Der Klub von David Alaba teilte am Abend mit, man habe ein Disziplinarverfahren gegen das Duo eingeleitet.

Ob dies eine Suspendierung der beiden Profis für den Clasico gegen den Tabellenersten FC Barcelona am Sonntag bedeutet, ließen die Madrilenen offen. Die Nerven liegen bei dem Rekordmeister derzeit wegen sportlicher Misserfolge blank. Intern hätten mehrere Spieler des Teams den Vorfall als „den schwerwiegendsten, den es je in Valdebebas gegeben hat“ bezeichnet, schrieb „Marca“.

Valverde habe Tchouameni am Morgen den Handschlag verweigert. Dies habe zu einer sehr feindseligen Trainingseinheit geführt, die in einer heftigen Auseinandersetzung in der Kabine gipfelte. Bei der darauffolgenden Auseinandersetzung zwischen den beiden habe der Uruguayer unbeabsichtigt und nicht durch einen Schlag von Tchouameni verursacht eine Platzwunde an einer Tischkante erlitten. Schon am Mittwoch waren die beiden im Training aneinandergeraten.