Es ist die Frucht des Frühsommers: Erdbeeren aus regionalem Anbau schmecken intensiver, frischer und natürlicher als importierte Früchte. Aber werden wir Ende Mai oder Anfang Juni heuer in den Erdbeer-Gärten vor der Haustüre überhaupt bedient werden können?

„Angesichts der Trockenheit ist es derzeit kritisch. Aus heutiger Sicht könnte es sogar keine oder eine eingeschränkte Ernte geben“, sagen Johanna und Ronny Weber, vulgo Bartlbauer. Mutter und Sohn vertreten die Marke „Erdbeerland Kärnten“ und betreiben über das Land verstreut neun Erdbeerfelder. Blätter und Blüten seien voll ausgebildet, jetzt sollten die Früchte wachsen.

Keine Preise festgelegt

„Nächste Woche legen wir das Stroh aus, damit die Früchte sauber bleiben. Und spätestens dann brauchen wir Regen. Die Bodenvorräte sind verbraucht. Vor allem bei Böden mit Schotteranteil haben wir ein Problem, wenn es nicht regnet“, so Ronny Weber. Ein Gewitter wäre gut, würde aber nicht reichen. „Wir brauchen ergiebige Niederschläge, sonst bekommen die Pflanzen braune Blätter und sterben ab oder wir bekommen nur kleine Früchte“, betont seine Mutter. Die Situation ist so ungewiss, dass heuer noch nicht einmal Kilo-Preise festgelegt wurden.

Wassertank auf Rädern

Auch Angelika Tauschitz vom Bio-Erdbeerfeld in Linsenberg bei Poggersdorf schielt täglich auf den Wetterbericht: „Jede Woche wird Regen angekündigt und bleibt schließlich aus. Das ist eine schlimme Situation für jeden, der die Werkstatt im Freien hat.“ Sie hat aber auch einen Trumpf im Ärmel. „Wir verfügen über ein kleines Wasserreservoir und über einen Wassertank mit 250-Liter-Fass auf Rädern.“ Der Nachteil: Man muss mit dem Traktor durchs Feld fahren, was Fruchtverluste bedeuten würde. Tauschitz: „In diese saure Erdbeere müssten wir beißen. Daher haben wir auch noch keinen Kilopreis im Kopf.“

Josef Matschnig prüft die Erdbeerblüte © Markus Traussnig

In einer ganz anderen Lage ist Josef Matschnig von der Kärntner Früchtewelt in Ebenthal. Er verkauft seit zwei Tagen vorgepflückte Erdbeeren. „Unsere Erdbeeren wachsen auf 120 Zentimeter Höhe, sind bewässert und geschützt. Dafür haben wir sehr viel investiert“, erklärt er. Das hat seinen Preis: 11,90 Euro pro Kilo. Die Konsumenten kommen in Scharen, zu Mittag sind die Beeren ausverkauft – aber es kommt täglich Nachschub. Bis auf eine zweiwöchige Pause im Juli gibt es in der Früchtewelt bis Ende August Erdbeeren.