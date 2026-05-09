Herzenskind“ – diesen Namen gab Marie Smretschnig der Selbsthilfegruppe, die sie vor sechs Jahren gründete. „Ich hatte die Idee schon lange.“ Marie wurde als Baby adoptiert, ein Umstand, der sie bis heute nicht losgelassen hat. „In der Gruppe haben wir über unsere Gefühle gesprochen.“ Darüber, dass man es irgendwie von Anfang an spüre. Aber ebenso über die Verlustangst, die immer wieder hochkommt, Panikattacken, wenn man allein ist. Und über die Scham gegenüber den Adoptiveltern, die leiblichen Eltern kennenlernen zu wollen. „Es kommt einem wie ein Vertrauensbruch vor.“

Anfangs keine Unterstützung

Ihre Adoptiveltern wollen zum Glück nie vor ihr verbergen, dass sie ein Adoptivkind ist und haben immer einen positiven Zugang gesucht, erzählt sie. „Ich konnte sie immer alles fragen. Und sie haben gemeint, meine leiblichen Eltern wollten das Beste für mich.“ Marie kam drei Tage nach der Geburt zu ihren Adoptiveltern. Sie selbst habe ebenso immer offen darüber gesprochen, adoptiert worden zu sein. Doch sie kenne auch andere Beispiele. Eine Begleitung für die Familien habe es früher nicht gegeben. „Es wurde nur geschaut, ob die Eltern finanziell in der Lage sind ein Kind zu erhalten oder ob es ein Kinderzimmer gibt.“

In der Pubertät kommt es dann hoch, Marie rebelliert: „Ich habe damals zu meinen Adoptiveltern gesagt: Ihr könnt mich mal, ihr seid nicht meine richtigen Eltern.“ Es sei für alle eine harte Zeit gewesen. In dieser Phase sei auch der intensive Wunsch aufgekommen, ihre leiblichen Eltern kennenzulernen. Zugleich geht sie in Therapie. Mit Anfang 20 wendet sie sich schließlich ans Jugendamt, sie will Kontakt mit ihrer leiblichen Mutter aufnehmen. Doch diese will nicht.

Folgen dauern an

Die junge Frau beginnt sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. „Für adoptierte Kinder gibt es eine Reihe von Herausforderungen: Sie können Bindungsstörungen haben, sich schwer tun, Beziehungen auf Augenhöhe zu leben.“ Doch ebenso eine gewisse Ruhelosigkeit, psychische Belastungen sowie Minderwertigkeitsgefühle seien mögliche Folgen. „Viele in unserer Selbsthilfegruppe haben erzählt, dass sie zwar wissen, dass sie als Baby nicht hergegeben wurden, weil sie hässlich waren oder charakterliche Defizite hatten, sondern weil es einfach nicht möglich war bei den leiblichen Eltern zu bleiben. Und trotzdem haben viele das Gefühl, irgendwie schuld zu sein.“ Sie selbst habe ganz viele Ausbildungen gemacht, um ihren Wert unter Beweis zu stellen, erzählt die studierte Informations- und Kommunikationspädagogin.

Die Suche nach den eigenen Wurzeln

Ende 20 beschließt sie dann, sich selbst auf die Suche nach ihrer leiblichen Familie zu machen. Mit einer Freundin fährt sie zu ihrer leiblichen Oma und läutet an der Tür. „Ich hatte das Gefühl, es muss genau an diesem Tag sein. Nicht davor und nicht danach. Es war ein wenig surreal.“ Ihre Großmutter wusste von ihrer Existenz. „Sie hat sich total gefreut.“

Über Facebook nimmt die junge Frau, die heute als Lebens- und Sozialberaterin arbeitet, Kontakt zu ihren beiden älteren leiblichen Schwestern auf. Mit einer verbindet sie heute eine Freundschaft: „Es ist interessant, wie ähnlich wir uns in unseren Werten und Gedanken sind.“ Als Kind habe sie sich nach Geschwistern gesehnt. „Wir waren ja eine kleine Kernfamilie.“ Als sie ihren jetzigen Mann kennengelernt habe, sei es auch schön gewesen, nun Teil einer Großfamilie zu sein.

Eigene Mutter und Geburt

Schließlich kommt es zum Treffen mit ihrer leiblichen Mutter. „Für sie ist es sehr schmerzhaft, sie schämt sich für ihre damalige Entscheidung.“ Damals, vor gut drei Jahrzehnten, entschloss sie sich zur Adoption, weil sie fürchtete, ihrem dritten Kind kein sicheres Umfeld geben zu können. Maries leiblicher Vater war eine flüchtige Bekanntschaft gewesen. Ihre Adoptiveltern bleiben in dieser Zeit immer an ihrer Seite, unterstützen sie. „Die einzige Angst, die sie hatten, war, dass ich enttäuscht werde.“

Später wird Marie selber schwanger, gemeinsam mit ihrem Partner erwartet sie ein Kind. „Damals habe ich begriffen, wie groß die Liebe einer Mutter sein muss, wenn sie ihr Kind hergibt.“ Die Geburt versetzt die junge Frau emotional nochmals zurück in die Vergangenheit: „Ich hatte plötzlich Angst, dass mir mein Kind weggenommen wird.“ Wenn sie duschen gegangen sei, habe sie den kleinen Buben sogar ins Badezimmer mitgenommen.

Verstanden fühlen

Ihre Adoptiveltern freuen sich sehr über das Enkelkind, von ihrer leiblichen Mutter gibt es keine Rückmeldung. Ob es eine bessere Alternative als Adoption gebe? „Nein“, antwortet Marie ohne lange nachzudenken. Wichtig seien allerdings Unterstützungsprogramme: für die leiblichen Eltern, die Adoptiveltern – und die Adoptivkinder. „Mir hat die Selbsthilfegruppe sehr geholfen, da ich dort auf Menschen getroffen bin, die die gleiche Geschichte wie ich haben.“

Muttertag bedeute für sie heute vor allem Dankbarkeit, Dankbarkeit dafür, dass sie ihr Leben gestalten konnte, so wie es heute ist. Und: „Mama zu sein, ist für mich das Schönste, das es gibt.“