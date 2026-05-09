Im sonst so glamourösen Leben von „Heidi Klum“ läuft nicht immer alles so rund, wie es vielleicht scheinen mag. In ihrer neuesten Instagram-Story postete die 52-Jährige Aufnahmen aus einem Krankenhaus in Barcelona. In ihren Clips zeigt sie sich bei der Aufnahme im „Admissió Urgèncias“, der Notaufnahme des „Centro Médico Teknon” und wie sie anschließend durch das Krankenhaus humpelt.

Trotz der Schmerzen scheint das Model ihren Besuch in der Notaufnahme mit Humor nehmen zu können, denn trotz ihrer Aussage „Das ist gar nicht lustig“, lächelt Klum vor sich hin. Wenige Clips später erfährt man auch, was ihr fehlt: Heidi Klum hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Den Spanien-Aufenthalt lässt sie sich aber dennoch nicht vermiesen, denn bereits wenig später postet sie Bilder und Videos von reich gedeckten Tischen mit spanischen Köstlichkeiten – nach der Behandlung durfte sie die Notaufnahme offenbar schon wieder verlassen.

Keine Pause für das Supermodel

Aktuell stehen bei dem Supermodel zahlreiche Termine an. Anfang der Woche war sie im aufwendigen Kunst-Look noch Gast bei der New Yorker Met-Gala, kurz darauf besuchte sie ihre Heimat, Deutschland.