Holzbretter, Jausenmesser, ein Glaserl Most, ein Achterl Wein (oder ein Traubensaft) und schon ist man gewappnet für die zünftige Jause in den Buschenschenken Mittelkärntens. Mit dem warmen Wetter öffnen diese nämlich wieder ihre Türen und Gastgärten und begrüßen die Gäste mit Brot sowie Salami, Speck, Schweinsbraten, Aufstrichen, Käse, eingelegtem Gemüse und etlichen anderen Köstlichkeiten. Doch trotz der selbstgemachten Speisen gibt es einen bitteren Beigeschmack.

„Wir müssen die Schweine füttern, schlachten und dann Speck und Co. produzieren. Zudem ist auch die Mostproduktion eine ordentliche Arbeit. Daran denken viele nicht. Aber wir haben wirklich viel zu tun und je weniger Buschenschenken es gibt, desto mehr Leute kommen natürlich zu denen, die noch offen haben. Für uns ist das großartig, aber wie soll der Tourismus bei uns funktionieren, wenn wir in Kärnten kaum mehr etwas anzubieten haben? Wo sollen die Gäste hingehen?“, stellt Siegrid Rogatsch, Betreiberin der Buschenschank Rogatsch (Ossiachberg 20, in Steindorf am Ossiacher See), die Fragen, die aktuell immer mehr Buschenschenken betreffen. Eine Schließung folgt der nächsten: Personalmangel, steigende Kosten oder fehlende Nachfolge werden oft als Gründe genannt.

Aktuell gibt es laut der Landwirtschaftskammer Kärnten fünf Buschenschanken im Bezirk Feldkirchen sowie sieben in St. Veit. Tatsächlich sind es aber weniger, denn „Kathrins Buschenschenke“ am Ossiachberg 15 in Steindorf hat wegen fehlender Mitarbeiter bereits seit drei Jahren geschlossen, zwei andere haben die Buschenschank nicht in Betrieb, vertreiben allerdings weiterhin ihre Spezialitäten.

Buschenschank Rogatsch

Bei Siegrid Rogatsch überblickt man nicht nur den Ossiacher See, man kann auch wieder von 14. Mai bis 31. August, immer freitags bis sonntags von 14 bis 21 Uhr, die Brettljause mit Ausblick genießen. Reservierungen werden erbeten, angerufen werden kann unter 0664 120 78 90.

Burgwein Laßnig

Nicht mehr lange müssen sich all jene gedulden, die gerne ein gutes Achterl Wein zu ihrer Jause trinken. Franz und Alexander Laßnig (Burgwein Laßnig, Schwambach 24, Glanegg) öffnen, so ist es derzeit geplant, von 21. Mai bis 4. September, immer donnerstags und freitags von 16 bis 22 Uhr. Reservierungen werden telefonisch angenommen unter 0664 617 98 98 oder 0676 579 88 92. Wer sich nicht mehr gedulden will, kann bereits jetzt die 2025er-Weine (etwa Chardonnay, Sauvignon Blanc, Blütenmuskateller, Frizzante) erwerben.

Buschenschank Kölblhof

„Zammkommen, jausnen und genießen“, so lautet das Motto in Maltschach 1 in Feldkirchen. Rudolf Spieß‘ Buschenschank lädt von 13. Juli bis 21. August, immer dienstags bis freitags ab 15 Uhr zu gemütlichen Stunden bei regionalen Speisen und hausgemachten Getränken ein. Reservierungen können unter 0664 736 660 36 getätigt werden.

Buschenschank Familie Rest

„Heuer haben wir ausschließlich die Direktvermarktung“, erklärt Salina Rest von der Buschenschank Rest in Glabegg 1 in Steuerberg. „Unsere Terrasse bleibt in diesem Jahr geschlossen, aber Brot, Speck, Hauswürste und Co. können zu jeder Zeit gekauft werden. Es ist ohnehin immer jemand am Hof, also kann man gerne vorbeikommen.“ Für die nächste Schlachtung kann man auch Frischfleisch bestellen. Alle Fleisch-Wünsche können bei Chef Andreas Rest persönlich unter 0676 748 29 02 abgegeben werden.

Buschenschenke Gurker

Von 22. Mai bis 28. Juni und von 24. Juli bis 30. August hat die Buschenschenke Gurker in Unterpassering 1 in Launsdorf (telefonisch erreichbar unter 0664 522 52 05) geöffnet. Immer von Freitag bis Montag und an den Feiertagen kann man ab 15 Uhr die Brettljause genießen.

Buschenschenke Weingartner

Zwei „Brettljausen-Touren“ gab es heuer bei der Buschenschenke Weingartner in Rabachboden 2 in Guttaring bereits, „ab 5. Juni wird die nächste gestartet“, sagt Betreiberin Christine Guschelbauer und fügt hinzu: „Diese geht dann bis 5. Juli.“ Aber keine Sorge, damit endet es noch nicht. Von 25. Juli bis 30. August, sowie von 19. September bis 26. Oktober geht es weiter. Die Öffnungszeiten sind immer samstags und sonntags ab 14 Uhr und montags bis mittwochs ab 15 Uhr. Reservierungen sind unter 0660 734 60 20 möglich.

Buschenschenke Hanebauer

Bereits seit Donnerstag, dem 7. Mai, hat die Buschenschenke Hanebauer von Johann Kraßnig (für einen Tisch hier anrufen: 04265 622) in Edling 4 in Weitensfeld geöffnet. Bis zum Nationalfeiertag am 26. Oktober kann man hier immer donnerstags bis sonntags ab 14 Uhr anstoßen und essen.

Brettljause von der Buschenschenke Hanebauer © AMA Genussregion/ArnoldPoeschl.com

Johannes Goltschnigg/Hofladen Tomale

Bereits seit zwei Jahren gibt es die Buschenschank von Johannes Goltschnigg in Gölsach 1 in Kappel am Krappfeld nicht mehr, frische und regionale Produkte kann man allerdings täglich von 7 bis 20 Uhr im hofeigenen Hofladen kaufen.

Buschenschenke Dachberger

Rustikales Ambiente, herzhafte Brettljausen, handveredelte Fleisch- und Käsespezialitäten sowie frischen Most gibt es bei der Buschenschenke Dachberger, die bereits in vierter Generation in Dachberg 7 betrieben wird. Ganzjährig kann die Jause unter 0664 355 04 91 bestellt werden, ein Tisch kann ebenso unter dieser Nummer reserviert werden. Die Öffnungszeiten sind immer samstags und sonntags ab 14 Uhr. Im Mai am 9. und 10. sowie 16. und 17. Ab 13. Juni bis 19. Juli, ab 22. August bis 13. September, von 3. Oktober bis 1. November, am 21. und 22. sowie 28. und 29. November und am 5. und 6. sowie 12. und 13. Dezember.

Buschenschenke Irregger

Bio-Milchprodukte, frisches Brot und die typischen Fleischprodukte – saisonal auch Brat-, Blutwurst und Maischerl – gibt es in der Buschenschenke Irregger in Oberwietingberg 8 in Wieting. Seit 1. Mai und bis 12. Juli und von 18. Juli bis 9. August, mit Ausnahmen am 30. und 31. Mai, ist die Buschenschenke immer freitags bis sonntags sowie an Feiertagen ab 14 Uhr geöffnet. Tischreservierungen kann man unter 04264 2969 tätigen.

Ein Blick auf die Brettljause © AMA Genussregion/pov.at

Weinbuschenschank Maltschnig

Start in die neue Saison ist in Christoph Maltschnigs Weinbuschenschank in Lebmach 1 in Liebenfels am 4. Juni. Geöffnet jeden Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils von 16 bis 22 Uhr mit kalter Küche bis 20 Uhr. Die Reservierungen für die Terrasse mit Blick auf den Weingarten und über das Glantal sowie die Karawanken erfolgen unter 0664 430 32 12. Genossen werden können neben der Kärntner Jause auch Kärntner Weine.