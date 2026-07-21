Daniela Irmtraud Winkler

Redakteurin St. Veit & Feldkirchen

Kind der 90er, aufgewachsen zwischen Klagenfurt und Ferlach, ausgebildet in Salzburg (Sportjournalismus Lehrgang sowie Journalistenkolleg). Nach Jahren in Graz (Antenne Steiermark), Salzburg (PR-Agentur), Neapel (Napoli Today) und erneut Graz (Kleine Zeitung) seit 2022 wieder in Kärnten. Zunächst im Kulturressort der Kleinen Zeitung tätig und mittlerweile in der Region zwischen St. Veit und Feldkirchen unterwegs. Themenschwerpunkte: Eine bunte Mischung, damit es nie fad wird: von Kultur über Soziales bis hin zu Tagesaktuellem, das die Menschen beschäftigt.