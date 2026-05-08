Massig Lob, nur sehr dezente Kritik und sehr viel Sendezeit: 21 Folgen lang lief alles sehr gut für Alexavius (22) aus Graz, der in der aktuellen 21. Staffel der Model-Show „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ als Kandidat dabei ist, letzte Woche schaffte er es in die Top 10.

In Folge 22 dreht sich nun alles um Hollywood und ums Schauspielern – und ausgerechnet hier kommt der Grazer erstmals ins Straucheln.

Grunge-Boy statt Diva

Zum 30. Jubiläum des Kultfilms „Clueless“ kleidet Kostümdesignerin Mona May die Nachwuchsmodels in Outfits, die vom Film inspiriert sind. Der für seine Extravaganz bekannte Grazer wird von ihr nicht seinem sonstigen Stil entsprechend eingekleidet, sondern ganz im Gegenteil. „You are so gorgeous“, sagt die Designerin: „But you’re gonna have a challenge: You‘re gonna be the Grunge boy.“ Und hält dem Grazer ein Outfit aus einem abgetragenen, verwaschenen Batikshirt und einer alten Jeans entgegen. Begeisterung sieht anders aus: „Ich dachte, ich bekomme so ein bisschen die Diva-Rolle, aber vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, mich Heidi von einer anderen Seite zu zeigen.“

Und auch über die bequemen Tennisschuhe – die den Walk über das 63 Meter lange Gitter, das als Challenge aufgebaut wurde, deutlich leichter machen werden – ist Alexavius nicht erleichtert. „Warum kann ich nicht noch einmal hohe Schuhe haben? Ich finde, man kann in hohen Schuhen besser laufen.“ Gelernt hat er das übrigens bei seinem Job im Grazer Cineplexx, wie er der Kleinen Zeitung verriet – da trug er die Schuhe seiner Schwester hinter der Popcorn-Theke.

Damit es im Grunge-Outfit und mit den Tennisschuhen klappt, gibt Backstage Ibo eine kleine Nachhilfe in Sachen „Swag“ – und Alexavius holt sein stereotyp männliches Alter Ego „Axel“ wieder hervor. Vor Heidi Klum, Mona May und Gastjuror und Model Elias Becker klappt das ganz gut – „er wirkt sehr frei, aber die Arme schwingt er zu stark“, konstatiert Becker. Klum freut sich tatsächlich, eine andere Seite des Grazers zu sehen: „Somit hast du mich auch wieder ein kleines bisschen überrascht.“ Ben lobt, dass er die Chance genutzt hat, seine Komfortzone zu verlassen. May hatte sich ein kleines bisschen mehr Männlichkeit erhofft, lobt den Walk aber auch. Alexavius ist selbst zufrieden mit sich: „In der Anfangszeit in Berlin wäre mir das nicht gelungen.“

Beim Schauspielern wird es eng: „So ein Fiasko“

Schwieriger wird es im Anschluss in der „Wisteria Lane“: Die Models müssen in den Universal Studios eine Szene im ikonischen Set aus „Desperate Housewives“ spielen. Es geht um Intrigen, Affären und eskalierende Nachbarschaftsdramen. Text auswendig lernen ist nicht alles: Mittendrin sorgt nämlich noch Schauspielerin Lisa Rinna als Gastjurorin für zusätzliche Spannung. „I‘m here to throw them distractions, so they have to improvise.“ Sie kennt sich mit Drama aus – in den USA ist sie durch die Seifenoper „Zeit der Sehnsucht“ bekannt, bei uns dazu durch 66 Folgen in der Serie „Melrose Place“, und nicht zuletzt durch die Reality-TV-Show „The Real Housewives of Beverly Hills“.

Alexavius spielt die Szene gemeinsam mit Daphne, beide haben sich gut vorbereitet, ihre Texte gelernt und fühlen sich sicher – und dann läuft es einfach nicht gut, sie vergessen auf einen Teil der Szene und schwimmen schnell vor der Kamera. „Es war so ein Fiasko, wir haben es voll verbombt“, sagt Alexavius. Regisseur Lance Drake ist nicht begeistert: „Sie haben es einfach aufgegeben.“ Klum lässt beide wackeln – eine Premiere für Alexavius, der für die anderen gemeinsam mit Daphne zu den Favoriten beim Schauspielern gehört hatte. „Ich sag’s euch, Wackeln ist kein gutes Gefühl“, so der Grazer über sein erstes richtiges Straucheln in der Show.

Alexavius und Daphne in der Wisteria Lane. Drama gibt es auch hinter den Kulissen – sie wackeln beide © ProSieben/Max Montgomery

Mit Ibo, Marlene, Godfrey und den beiden stehen fünf Wackel-Kandidatinnen und Kandidaten am Ende vor Heidi und Gastjurorin Rinna. Aber da nicht nur die Schauspiel-Challenge zählt, sondern auch der Walk davor, geht es für Alexavius weiter – Marlene muss diesmal ausscheiden.

Damit steht der Grazer tatsächlich schon sehr kurz vor dem Finale: Nur noch zwei Folgen GNTM gibt es in der aktuellen Staffel, am 28. Mai steht auf Pro7 und Joyn bereits die letzte Folge an, die heuer nicht live stattfindet, sondern bereits vorab in Los Angeles aufgezeichnet wurde.

Alexavius im Kleine-Zeitung-Interview