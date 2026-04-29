Die Karriere von Heidi Klum kennt auch nach Jahrzehnten im Rampenlicht keinen Stillstand. Laut aktuellen Berichten hat sich das Supermodel einen neuen, hochkarätigen Werbedeal gesichert.

Berichtet wird über eine neue Zusammenarbeit mit der deutschen Modemarke s.Oliver. Klum soll für mindestens zwei Jahre das Gesicht des Unternehmens und in einer groß angelegten Kampagne präsent sein. Damit will sich das 1969 gegründete Unternehmen s.Oliver neu positionieren.

„Internationale Strahlkraft“

Co-CEO Johannes Rellecke schwärmt über die neue Werbe-Partnerin: Klum sei „eine starke Persönlichkeit mit internationaler Strahlkraft, klarer Haltung und hoher Relevanz“, berichtet die deutsche Bild-Zeitung. Die Zusammenarbeit sei dabei „kein kurzfristiger Aufmerksamkeitseffekt“, sondern ein klarer Schritt nach vorn mit dem Ziel, s.Oliver moderner aufzustellen und auch international sichtbarer zu machen.

Heidi Klum ist weit mehr als nur Model. Seit den 1990er-Jahren hat sie sich international etabliert, unter anderem durch Auftritte auf Magazincovern, als „Victoria’s Secret“-Model und durch ihre Tätigkeit als Moderatorin und Produzentin.

Große mediale Reichweite erreicht Klum auch als Model-Mama in der TV-Show „Germany’s Next Topmodel“, die seit 2006 läuft und auch 2026 erfolgreich ist. Die Show dient ihr zugleich als Bühne, um ihre Philosophie vom harten Arbeitsalltag in der Modewelt zu vermitteln.