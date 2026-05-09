Der Lebensmittelhändler Spar hat einen vorsorglichen Rückruf für ein Bio-Mehl gestartet. Betroffen ist das beliebte Produkt „Spar Natur*pur Bio Roggenvollkornmehl 1 kg“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31. März 2027 sowie der Chargennummer 260836. Als Grund nennt das Unternehmen eine mikrobiologische Abweichung.

Kundinnen und Kunden werden aufgefordert, das betroffene Mehl nicht mehr zu verwenden. Die Ware kann in allen Spar-, Eurospar-, Interspar-, Maximarkt- oder Spar-Gourmet-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.

Für weitere Informationen verweist Spar auf den Kundenservice sowie den Hersteller des Produkts.