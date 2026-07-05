Monika Schachner

Bundesland Steiermark

Ihre ersten journalistischen Schritte machte die gebürtige Obersteirerin in der damals gerade erst gegründeten Online-Redaktion der „Kleinen Zeitung“. Später wechselte sie in die Printredaktion, um zuerst als Regionalistin viele Flecken der Steiermark kennenzulernen und später als Lokalredakteurin die Schwerpunkte Religion und Soziales zu betreuen. Heute steht sie mit zwei Beinen im Journalismus: online und Print, in der Zentrale in Graz und im Regionalbüro in Judenburg - und mit einer Reihe von Themen, über die sie gerne berichtet.