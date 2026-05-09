Um Punkt 12 Uhr heult die Sirene auf dem Spielberger Rüsthaus auf – es ist der Startschuss für die Einsatzübungen am „Tag der Einsatzorganisationen 2026“. Fast 600 ehren- und hauptamtliche Einsatzkräfte sind ins Aichfeld gekommen, um einen Eindruck von ihrer Arbeit als Mitglied der Cobra oder des Bundesheers, als Feuerwehrmann, Polizistin, als Rettungssanitäterin oder Höhlenretter zu geben.

„Wir werden vor allem gerufen, um vermisste Menschen zu finden“, so René Schmid vom Steirischen Rettungshundeverband. In der Steiermark seien es 50 Einsätze pro Jahr plus wöchentliche Trainingseinheiten. Natalija Magerl von der Staffel Knittelfeld ist mit Hündin Bagira gekommen: „Für mich ist die Sinnhaftigkeit unserer Arbeit die größte Motivation.“

Das Suchen und Bergen von Menschen im alpinen Gelände zählt zu den wichtigsten Aufgaben der Bergrettung. „Unser Einsatzbereich ist breit: Wir retten Sportler ebenso wie Holzarbeiter nach Unfällen, übernehmen aber auch das Sichern von Feuerwehrleuten im steilen Gelände“, zählt Werner Koch von der Ortsstelle Knittelfeld auf. Der Klimawandel – mehr Steinschläge, weniger Schnee, mehr Waldbrände, würde die Zahl der Einsätze nach oben treiben.

Das Team der Bergrettung © Monika Schachner

Fließ-, Wild- und stehende Gewässer sind die Einsatzgebiete der Steirischen Wasserrettung, so Landesleiter-Stellvertreter Stefan Fehleisen. Neue Sportarten wie etwa Eisschwimmen haben zuletzt das Tätigkeitsfeld erweitert.

Aus dem Bezirk Deutschlandsberg angereist ist das Grüne Kreuz. „Es ist eine tolle Sache, dass wir uns hier präsentieren können“, meint Daniel Putz. Die erste Frage vieler Besucher sei, was es denn vom Roten Kreuz unterscheide, schmunzelt er. „Und es ist eigentlich nur die Farbe.“ Viele würden sich auch über Erste-Hilfe-Kurse erkundigen. Putz rät: „Den soll man jedenfalls regelmäßig auffrischen, denn jeder kann zu einem Notfall kommen.“

Sein Können stellte das Rote Kreuz übrigens am Ende des Tages unter Beweis: bei der Großen Abschlussübung, bei der ein spektakulärer Brand samt Rettung simuliert wurde.

Viel Interesse erweckt auch das Fliegerabwehrbataillon 2 des Bundesheers. „Die Bandbreite unserer Arbeit ist groß und gerade der heutige Tag zeigt, dass auch die Wertschätzung der Bevölkerung für unsere Arbeit groß ist“, freut sich Unteroffizier Luca.

Der Hausherr, Bürgermeister Manfred Lenger, bedankte sich bei den Einsatzkräften: „Ihr seid immer zur Stelle, wenn Menschen Hilfe brauchen.“ Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom verwies indes auf die gute Zusammenarbeit zwischen den Organisationen: „Dieses Miteinander und Füreinander ist wichtig für die Gesellschaft.“ Und Landeshauptmann Mario Kunasek, der am Nachmittag Spielberg besuchte: „Was unsere steirischen Einsatzorganisationen auszeichnet, ist ihre enorme Schlagkraft und die Zusammenarbeit auf höchstem, professionellem Niveau.“