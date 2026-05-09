„In der ersten Zeit ging es einfach darum, zu überleben und wieder eine gewisse Alltagstauglichkeit zu erreichen. Das haben wir geschafft“, sagt Monika Neuherz mit feuchten Augen. Wenn sie sich an die vergangenen drei Jahre erinnert und über die Beziehung zu ihren beiden Töchtern spricht, kullern ihr schnell die Tränen hinunter. Trotzdem muss die 50-Jährige beim Wort „Alltagstauglichkeit“ auch ein wenig lachen.

Multiorganversagen, Koma und Amputation

Man merkt schnell, Neuherz hat für sich einen Weg gefunden, mit ihrem Schicksal umzugehen. Doch es war ein langer Weg, seit der Nacht im Frühling 2023, als sie nach einem Kollaps ins Krankenhaus kam. Nach der Diagnose Lungenentzündung folgten ein septischer Schock und ein Multiorganversagen. Im Koma wurden der damals 47-Jährigen das rechte Bein oberhalb des Knies, der linke Unterschenkel und alle Finger amputiert. Auch ein Teil der Lunge wurde entfernt – mehrmals musste sie medizinisch wiederbelebt werden.

„Als ich aufgewacht bin, konnte ich gar nicht realisieren, was passiert war. Das war nicht greifbar. Als das dann so richtig gewirkt hat, wurde es sehr heftig und schlimm für mich – auch in Bezug auf die Kinder“, erinnert sich Neuherz. Sofort sei die Frage da gewesen, ob es ihnen gut gehe. Diese Sorge konnte ihr Mann Walter Neuherz aber schnell ausräumen. Familienmitglieder, das Umfeld der FF Hirzenriegl und ihre Freundesgruppe „Die flotten Bienen“ sorgten sich liebevoll um die damals Sechs- und Achtjährige.

Ein anderes Mamasein?

Dafür setzte sich eine andere Frage in Monika Neuherz‘ Kopf fest: „Wie kann man ohne Beine und ohne Finger für seine Kinder da sein?“ Die vierköpfige Familie liebte es, einfach draußen aktiv zu sein. Dinge, die plötzlich nicht mehr so einfach waren.

„Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, dass man diese Körperteile nicht wirklich braucht, um sich um die Kinder zu kümmern“, sagt Neuherz heute. Im Haus und im Alltag stellte die Familie alles so um, dass trotzdem möglichst viele liebgewonnene Gewohnheiten wieder Einzug halten konnten. Radfahren oder am Trampolin sitzen mit der neunjährigen Tochter oder Spazieren und Quatschen mit der Elfjährigen fallen darunter. „Wir konzentrieren uns auf das, was geht“, sagen Walter und Monika Neuherz.

Neuherz‘ Weg in eine neue Normalität

Erst jetzt, wo eine gewisse Normalität eingekehrt ist, kommen dabei Gefühle und Geschehnisse zutage, die sich während des Krankenhausaufenthalts und der Reha zugetragen haben. „Wir sind sehr stolz auf unsere Kinder, dass sie das so gut tragen können, aber die kindliche Unbeschwertheit ist weg“, sagt Monika Neuherz.

Von Anfang an war ihr Mann ehrlich mit den Töchtern, was das Schicksal der Mama betrifft. Die richtige Entscheidung, sind Walter und Monika Neuherz sicher. Die erste Begegnung sei dann trotz Wut, Zorn und Trauer in den Wochen davor ganz im Zeichen der Freude gestanden, dass die Mama noch da ist.

Angst vor dem ersten Heimfahren

So war es dann auch beim ersten Mal heimfahren, sagt die 50-Jährige: „Ich hatte Sorge, wie ich mich zurechtfinde, wie die Kinder damit umgehen.“ Diese große Angst vor dem ersten „Wochenendurlaub“ zuhause, habe sich dann aber sehr schnell in große Freude verändert. „Mit dem richtigen Zeitpunkt, Mut und Vertrauen wurde es gut“, sagt Neuherz.

Auch wenn sie heute wieder wandert, kocht oder die Töchter von der Schule holt, macht etwas anderes das Mamasein für sie aus: „Die Mama ist die Person, die immer da ist. Zu der man mit allen Sorgen und Freuden gehen kann.“ Diese Aufgabe hat Monika Neuherz Kraft gegeben. Sie habe für ihre Familie überlebt, da ist sie sich sicher: „Ich glaube, dass ich schon auch für die Kinder gekämpft habe. Das tut man als Mama.“