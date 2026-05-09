Vom Westen her ziehen am Samstagnachmittag feuchte Luftmassen über die Steiermark. Laut Unwetterzentrale gehen damit lokal „größere Regenmengen und kleinkörniger Hagel“ einher. Zum Abend hin könnten die Gewitter auch auf das Grazer Becken übergreifen. Seit 13 Uhr gilt für die Steiermark die Vorwarnstufe Gelb bzw. Orange an den nördlichen Bundeslandgrenzen. Seit 14 Uhr sind Teile der Weststeiermark rot markiert. Ubimet zählte bis 14.30 Uhr 1868 Blitzentladungen in der Steiermark.

Gewitterfront über Aichfeld

Vom Regen betroffen war schon der „Tag der Einsatzorganisationen“ in Spielberg. Nach dem sonnigen Auftakt um 11 Uhr zog gegen 14 Uhr eine Gewitterfront, die auch Hagel mit sich brachte, über das Veranstaltungsgelände. Nach einer kurzen Regenpause läuft das Programm jedoch bis 17 Uhr wie geplant weiter, so die Organisatoren.

Dunkle Regenwolken über dem Gelände vom „Tag der Einsatzorganisationen“ © Monika Schachner

Ob es in Graz wie vergangenen Donnerstag „aus Kübeln schüttet“, ist nicht sicher. Am Donnerstagabend war ja eine Gewitterfront über die Landeshauptstadt gezogen. Tausende Teilnehmer am Grazer Business-Lauf mussten sich ins Trockene zurückziehen, der Lauf wurde abgebrochen.