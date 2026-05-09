Auf die Steirerinnen und Steirer kommt am Muttertag ein schöner Sonnentag mit Temperaturen bis zu 26 Grad Celsius zu – ein Südwind weht. Wer rechtzeitig aufsteht, wird belohnt, denn im Laufe des Nachmittags bekommen die Wolken Oberhand. Am Abend ist in der Obersteiermark lokal mit Regen zu rechnen. Für eine Grillerei zu Mittag sollte es aber allerorts trocken sein.

Verregneter Montag

Die Arbeitswoche dürfte hingegen wechselhaft und regnerisch werden, so die Prognosen. Siehe Graz: Am Montagnachmittag beginnt es, so die Geosphere-Vorschau, zu regnen. Und dabei bleibt es bis Dienstagnachmittag. Mehr als 16 Grad sind in der Landeshauptstadt nicht zu erwarten. Ähnlich ist die Vorschau für Leibnitz, wo es ab 14 Uhr zu regnen beginnen dürfte. In der Obersteiermark ist der Niederschlag früher zu erwarten.