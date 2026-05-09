Am Freitag fuhr der Railjet 856 auf der Verbindung von Wien über die Koralmbahn nach Lienz in Osttirol um 20:26 Uhr in Villach in Richtung Spittal/Drau ab. Zum nächsten planmäßigen Halt in Spittal an der Drau ist es allerdings nicht gekommen. Schon nach wenigen Minuten kam es zu einem unplanmäßigen Stopp. Insgesamt hätten knapp 100 Fahrgäste etwa dreieinhalb Stunden bei Notbeleuchtung und ohne funktionierende Toiletten ausharren müssen, bevor sie mit Bussen nach Villach und Spittal gebracht worden seien, teilte ein aufgebrachter Fahrgast dem Online-Portal des ORF Kärnten mit, das als erstes über diesen Vorfall berichtet hatte.

Stromausfall

Auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt ÖBB-Pressesprecherin Rosann Zernatto-Peschel am Samstag den Vorfall: „Wegen eines Oberleitungsschadens war die Strecke zwischen Villach und Spittal-Millstättersee am Freitag ab etwa 20.30 Uhr unterbrochen. Der RJ 856 blieb stecken und musste von einer Diesellok zurück nach Villach gezogen werden.“ Von dort seien die Fahrgäste dann mit Schienenersatzbussen an ihr Ziel gebracht worden. Der Vorfall habe bis 1 Uhr gedauert. „Für die Fahrgäste bestand zu keiner Zeit Gefahr. Im Nahverkehr fuhren Busse zwischen Villach und Spittal-Millstättersee, die Fernverkehrszüge warteten die Sperre ab. Wir entschuldigen uns ausdrücklich bei unseren Fahrgästen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.“

Ausnahmesituation

Man werde auch prüfen, ob die Kommunikation und Informationsweitergabe an die Fahrgäste ausreichend war, versichert auch ÖBB-Sprecher Herbert Hofer: „Laut jetzigem Stand haben die Zugbegleiter alle Informationen, die sie hatten, unverzüglich an die Passagiere weitergegeben. Es war aber eine Ausnahmesituation, bei der nicht klar war, wie schnell man eine Lösung parat haben wird.“ Dass die Toiletten bei Stromausfall und unter Notstrom nur eine sehr begrenzte Zeit funktionieren, bestätigt Hofer ebenfalls.