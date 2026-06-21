Der Nahe und Mittlere Osten, die Ukraine oder der Sudan – die Anzahl der Krisenherde weltweit hat zuletzt dramatisch zugenommen. Wie sie einordnen und vor allem wie sie befrieden, damit beschäftigt sich das Modul „International Peacebuilding and Conflict Transition“ der Uni Graz. Die zweisemestrige Ausbildung mit Zertifikat kann von allen Master- und Diplom-Studierenden belegt werden. Die Unterrichtssprache ist Englisch. Initiator und Friedensforscher Maximilian Lakitsch: „Das Modul richtet sich an alle, die im internationalen Bereich tätig sein wollen, aber ebenso an alle, die am Thema interessiert sind.“

Praxis-Bezug

Das Modul verfolgt drei Schwerpunkte: Das Beschäftigen mit dem Völker- oder dem Humanitären Recht bildet die Basis für die Einordnung von Konflikten. Zugleich gibt es Lehrende, die selbst – beispielsweise für die Uno – in Krisengebieten arbeiteten oder diese beraten, wie Maximilian Lakitsch, Modulinitiator und Friedensforscher an der Uni Graz, erläutert: „Dieser Praxis-Bezug ist uns sehr wichtig.“

Exkursionen und Praktika

Um einen Einblick in die Praxis zu bekommen, darum geht es auch bei den verpflichtenden Exkursionen und den freiwilligen Praktika, etwa in Sarajewo oder Uganda. Lakitsch: „Bei großen Organisationen wie der Uno oder NGOs Fuß zu fassen, ist nicht immer leicht. Durch den Friedenscluster der Uni Graz haben wir aber über die Jahre gute Verbindungen aufgebaut.“ Infos und Anmeldung: uni-graz.at