Er ist ihre offizielle Stimme und vertritt die Katholische Kirche Österreich gegenüber den Staat: der Vorsitzende der Bischofskonferenz. Nun steht eine Neuwahl an – und zwar bei der Versammlung der heimischen Oberhirten, die am Montag in Mariazell beginnt.

Die Spekulationen blühen

„Die Periode dauert sechs Jahre und endet demnächst“, erklärt Sprecher Paul Wuthe zur Notwendigkeit der Wahl. Grund zum Spekulieren gibt es dennoch: Aktuell übt Salzburgs Erzbischof Franz Lackner diese Funktion aus. Er hatte diese 2020 vom Wiener Erzbischof Christoph Schönborn übernommen, da dieser sein Amt aus Alters- und Gesundheitsgründen zurücklegen wollte und dann nicht mehr Mitglied der Bischofskonferenz gewesen wäre. Doch es kam alles anders: Schönborn blieb länger im Amt und sein Nachfolger, Josef Grünwidl, wurde erst heuer im Jänner zum Wiener Erzbischof geweiht.

Josef Grünwidl wurde erst im Jänner zum neuen Wiener Erzbischof geweiht © APA/Georg Hochmuth

Zwischen Wien und Salzburg

Grünwidl wäre der logische Nachfolger Lackners: Seit Ende des Zweiten Weltkriegs übten immer die Erzbischöfe der beiden heimischen Kirchenprovinzen Salzburg und Wien dieses Amt aus. Nur von 1995 bis 1998 bekleidete der Steirer Johann Weber nach der Affäre rund um Kardinal Hans Hermann Groër das Amt.

Großaufgabe Wien

Doch die Zeit dafür dürfte noch nicht reif sein: Grünwidl hatte bereits bei dem Treffen der Oberhirten im März gebeten, vorerst keine großen Aufgaben in der Bischofskonferenz zu übernehmen, da er sich erst einarbeiten müsse. Wien ist mit gut einer Million Katholikinnen und Katholiken die größte Diözese Österreichs. Und die diverseste: Während sich in Wien selbst laut Statistik Austria nur noch rund ein Drittel der Bewohner zum katholischen Glauben bekennen und das Aufeinandertreffen mit anderen Konfessionen und Religionen Alltag ist, ist in Niederösterreich, dessen östlicher Teil zur Erzdiözese gehört, die katholische Kirche noch Mehrheitsreligion. Die stetig sinkende Mitgliederzahl und damit der damit einhergehende stetige Rückgang der Kirchenbeiträge sowie die Frage, was tun mit nicht mehr benötigten Kirchengebäuden, sind weitere Herausforderungen.

Zögernder Vorsitzender

Franz Lackner wiederum ist seit gut zwölf Jahren Erzbischof von Salzburg und als Vorsitzender durchwegs anerkannt. Danach gefragt, sagte er im März, das Amt nicht länger ausüben zu wollen: „Mein Wunschkandidat ist nicht ich.“ Aber auch: „Es ist eine Wahl. Ich nehme Wahlen ernst.“

Weitere Möglichkeiten

Theoretisch könnte jedoch auch einer der sieben Diözesanbischöfe das Amt übernehmen, der Linzer Oberhirte Manfred Scheuer etwa ist aktuell Stellvertreter. Auch der Grazer Oberhirte Wilhelm Krautwaschl wurde zuletzt kolportiert. Der neue Vorsitzende muss jedenfalls zwei Drittel der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen, ab dem dritten Wahlgang reicht eine einfache Mehrheit.

Diözesanbischof Manfred Scheuer ist Stellvertreter © APA/Barbara Gindl

Gläubige eingeladen

Zum Auftakt der Tagung sprechen die Bischöfe ein Gebet am Gnadenaltar von Mariazell. Am Mittwoch, dem 10. Juni, um 11.15 Uhr feiern die heimischen Bischöfe dann einen Festgottesdienst in der Mariazeller Basilika, zu der alle Gläubigen eingeladen sind – und den auch der neu gewählte Vorsitzende der Bischofskonferenz mitfeiert.