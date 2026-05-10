Von einem Gewitter wurden Samstagmittag zwei tschechische Alpinisten im Bezirk Liezen überrascht: Gegen 11 Uhr stiegen der 29-Jährige sowie seine 28-jährige Bergkameradin von der Kaiserau über die Klinkehütte und den Admonter Kalbling in Richtung Kreuzkogel auf. Kurz vor Erreichen des Gipfels wurden die beiden gegen 13.15 Uhr jedoch von einem plötzlich aufziehenden Gewitter überrascht. Ein Blitz schlug in unmittelbarer Nähe der beiden Alpinisten ein. Die junge Frau wurde dadurch zu Boden geschleudert und verlor für kurze Zeit das Bewusstsein. Ihr Begleiter setzte daraufhin mittels Mobiltelefon einen Notruf ab.

Aufstieg bei Wind und Regen

Aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen wurden Bergrettungssanitäter mit einem Polizeihubschrauber zum Einsatzort geflogen. Rund 20 weitere Einsatzkräfte aus Admont, Trieben und Liezen stiegen bei starkem Wind und Regen rund 1000 Höhenmeter zu Fuß zum Unfallort auf.

Die schwer verletzte Frau wurde schließlich vom Rettungshubschrauber geborgen und in das LKH Rottenmann geflogen. Der 29-Jährige sowie die eingesetzten Rettungskräfte wurden vom Polizeihubschrauber ins Tal gebracht. Der Mann wurde anschließend ebenfalls zur weiteren Abklärung in das LKH Rottenmann gebracht. Beide Personen wurden stationär aufgenommen.

Notfallmediziner im Einsatz

Im Einsatz standen Einsatzkräfte der Bergrettung sowie Kräfte des MED-Teams der Bergrettung Steiermark. „Dabei handelt es sich um speziell ausgerüstete Notfallmedizinerinnen und -mediziner mit erweiterten Kompetenzen. Sie kommen dann zum Einsatz, wenn kein Notarztrettungsmittel oder nur mit Zeitverzögerung verfügbar ist“, so Enrico Radaelli, Sprecher der Bergrettung Steiermark. Der 29-jährige Alpinist habe richtig reagiert und sofort einen Notruf abgesetzt. „Das Zusammenspiel zwischen Polizeihubschrauber und Bergrettung hat dann ausgezeichnet funktioniert. Zwischen dem Notruf und dem Zeitpunkt, an dem beide Verletzten im Tal waren, sind nur 90 Minuten vergangen.“ Für die Bergrettung sei der Einsatz ob der Wetterbedingungen fordernd, aber nicht außergewöhnlich gewesen. Radaelli: „Dafür trainieren wir, dafür sind wir ausgebildet.“