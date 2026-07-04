Elisabeth Zankel

Stv. Leitung Print

Geboren und aufgewachsen in der steirischen Landeshauptstadt, Studium der Rechtswissenschaften in Graz und Paris. Vierjähriges Engagement bei Russmedia in Vorarlberg, als Lokaljournalistin, Assistentin der Geschäftsleitung und zuletzt Chefredakteurin von vol.at. 2008 Wechsel zur Kleinen Zeitung als Chefredakteurin Online. Seit 2016 in verschiedenen Positionen tätig – unter anderem zuständig für Planung und das Online/Socialteam. Seit Juli 2025 stellvertretende Print-Chefin am Desk.