Unser Land hat ein Laster, das sich am besten mit dieser Pointe beschreiben lässt: Ein Arzt empfiehlt seinem Patienten: „Verzichten Sie doch einmal für zwei Wochen auf das Bier und beobachten Sie, ob die Beschwerden weniger werden. Dann wüssten wir, dass es am Alkohol liegt.“ Daraufhin der Kranke: „Oder ich trink noch mehr und schau ob’s schlimmer wird?“

Österreich pflegt einen unbekümmerten Umgang mit Alkohol. Kaum ein Kirchtag oder Konzert, wo nicht dem hochprozentigem Dreigestirn Bier, Wein und Schnaps gehuldigt wird. Für Abstinenz gibt es dementsprechend auch nur drei plausible Erklärungen: Entweder man ist krank, man fastet oder man gilt schnell als „deppert“ und „einfach ohne Humor“.

Für Norbert Hofer kam keine der Ausnahmen infrage, als er sich dieser Tage mit 2,48 Promille Alkohol im Blut hinters Steuer setzte und eine Verkehrsinsel touchierte. Man wundert sich, was alles möglich ist, wenn man im Anschluss daran liest, dass es dem ehemaligen Bundespräsidentschaftskandidaten zwar „leidtue“ und er durch seine Führerscheinabnahme auch „die Konsequenzen tragen“ würde – davon abgesehen aber vorsichtshalber nichts passiert. Soll heißen, Norbert Hofer waltet weiter seines Amtes. Als Vizepräsident des Grazer Technologie-Start-ups Emerald Horizon AG, dessen erfolgreicher Börsengang kurz vor der Trunkenheitsfahrt noch gefeiert wurde, und, zum Erstaunen mancher: als Abgeordneter im burgenländischen Landtag.

Dass es Hofer nach einer derartigen Übertretung nicht in den Sinn kommt, sein politisches Amt zurückzulegen, ist blanker Hohn. Nicht nur, weil Volksvertretern grundsätzlich ein höheres Maß an Verantwortungsbewusstsein auferlegt wird. Sondern in seinem Fall auch im Besonderen, hat der FPÖler als Verkehrsminister vor Jahren doch gegen Alkohollenker kampagnisiert. „Ich bin drogengefährdet“, hatte Hofer damals getönt und jene angeprangert, die im Rausch ein Fahrzeug lenken und Menschen wie ihn „in echte Gefahr bringen.“

Jetzt ignoriert der Hobbypilot seinen moralischen Kompass. Wohl, weil er nur zu gut weiß, dass Alkohol hierzulande noch selten eine Politkarriere zerstört hat. Hofer scheint die Sache aussitzen zu wollen. Solange Trunkenheit am Steuer vielerorts und weiterhin als Kavaliersdelikt gilt, wird ihm das auch gelingen.