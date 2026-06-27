Heuer hab’ ich den Spieleinstieg verpasst: Das Monopoly der Ferienbetreuung startete heimlich im Frühjahr – als ich den ersten Zug machen wollte, waren die größten Camp-Hits schon aufgekauft. Übrig blieben die Wald-Wochen, der Klöppel-Kurs und das kreative Zirkus-Training. Die Kinder lernen jetzt also jonglieren und ich, wie man ohne Reue 800 Euro für fünf Werktage in der Manege überweist.

Während das Jungvolk die extralangen Sommerferien gern als unverhandelbares Grundrecht betrachtet, wünschen sich immer mehr Eltern deren Verkürzung oder zumindest eine finanzielle Entlastung. Laut einer aktuellen Marketagent-Studie halten 49 Prozent die derzeitige Feriendauer für überzogen. Fast 9 von 10 der Befragten (89%) finden außerdem, dass die unterrichtsfreie Zeit für berufstätige Eltern nur schwer zu bewältigen ist. Kein Wunder, schenkt uns das Schuljahr doch 14 reine Ferienwochen – neun im Sommer, zwei zu Weihnachten, je eine im Herbst, zu Ostern und nach dem Halbjahreszeugnis. Damit sich zwischendrin keine Lernroutine breitmachen kann, entfällt der Unterricht sicherheitshalber auch zu Pfingsten, Christi Himmelfahrt, Mariä Empfängnis, am National- und Staatsfeiertag, zum Gedenken des Landespatrons und an allen schulautonomen Tagen.

Ausgiebige Erholungszeit für die Kinder, ein Logistik-Puzzle für deren Eltern. Glücklich, wer über eine Fremdenlegion an Babysittern verfügt – oder zumindest rüstige Großeltern, die nach wochenlangem Kinderdienst nicht gleich in Pflegestufe 4 abrutschen. Für alle anderen heißt es: improvisieren, in Teilzeit arbeiten oder die zwei Monate durch getrennten Urlaub abdecken. Benötigt eine Familie Unterstützung von außen, geht sie gleich ins Geld: Camp- und Sportwochen schlagen mit mehreren hundert Euro zu Buche. Die kann man sich bei älteren Kindern zwar wieder sparen – doch auch deren Freizeit gehört gesteuert, soll sie nicht nur aus hohlem Medienkonsum bestehen.

Eine reine Debatte über die Feriendauer greift aber zu kurz. Viel hilfreicher als die Reduzierung der Freizeitphase wäre der Ausbau von leistbaren Betreuungsprogrammen. Während städtische Kindergärten meist schon über den Sommer geöffnet halten, hinken die Optionen für Schulkinder vielerorts hinterher. Doch auch deren Eltern haben sich faire Unterstützungsangebote – und ein wenig Erholung – verdient.