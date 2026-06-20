Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser!

In den Telefonhotlines von Service-Centern wurde man schon immer bestens verhöhnt. Wenn zu sanfter Fahrstuhlmusik ein „Wir bitten um etwas Geduld“ erklang, hieß es in Wahrheit: „Bau schnell ein Haus, flieg um die Welt und zieh ein Kamel durchs Nadelöhr – danach sind wir gleich für dich da!“ Man ergab sich also der Warteschlange, hat gemeinsam gekocht, gegessen und geflucht – um endlich das Seligmachende „Sie wünschen?“ zu hören.

Doch der Kunde von heute muss nicht nur Beharrlichkeit zeigen, sondern soll sich auch in Mitarbeit und Aussprache qualifizieren: Dank der vielen KI-Assistenten, die schonungslos die Leitungen von Verkehrsbetrieben, Ämtern und Baumärkten erobern, wünscht man sich doch glatt das genervte Gegenüber zurück. „Ich kann bei der Roboterstimme kein Taxi bestellen“, maulte jetzt die Mutter. „Sie versteht unsere Adresse nicht – es endet immer damit, dass ich ‚Mitarbeiter!‘ ins Telefon brülle.“ Noch verzweifelter die 70-jährige Freundin: Der Arzt setzte komplett auf KI, sie käme nicht mehr durch und hätte schon aufgegeben, ihm ihr Leid zu klagen.

Alexander Pröll hingegen scheint Sprachassistenten nicht zu fürchten. Der Staatssekretär für Digitalisierung verkündete diese Woche stolz, die berüchtigte ID Austria durch eine Künstliche Intelligenz namens IDA aufpeppen zu wollen. Vielen Nutzerinnen und Nutzern wäre wohl lieber gewesen, man hätte Registrierung und Einstieg vereinfacht oder Komplexität aus der App genommen – doch immerhin erhalten sie bei ihrer nächsten Daten-Panne jetzt freundliches Feedback: „Hallo, ich bin IDA. Ich habe deine Frage nicht verstanden.“

Übrigens hatte die Zukunftshoffnung der ÖVP auch noch „Project X“ im Gepäck: ein Vorhaben, das eine zentrale Infrastruktur zum Austausch von Daten und Dokumenten realisieren soll. Im Interesse der Verfahrensbeschleunigung bekommen Behörden außerdem das Pouvoir, verstärkt auf Chatbots, digitale Assistenten und Automatisierung zu setzen. Schön und gut, solange die Nutzung für ihre Kunden bewältigbar ist. Wer heute älter und nicht technikaffin ist, Smartphones mehr schlecht als recht bedienen kann und keine kompetente Bezugsperson zur Stelle hat, läuft aber Gefahr, sich im digitalen Datendschungel zu verirren. Für diese Bürger muss ebenfalls vorgesorgt werden. Bevor sie endgültig den Anschluss verlieren.

Einen schönen Samstag - digital wie analog - wünscht,

Elisabeth Zankel