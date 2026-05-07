„Alle Bestände sind extrem geschädigt und der erste Grasschnitt, der übers Jahr gesehen 50 Prozent des Futters ausmacht, ist fast tot“, sagt Josef Eschenauer und zeigt auf seinem landwirtschaftlichen Betrieb in St. Veit auf 90 Hektar Ackerland, 50 Hektar Grünland und 100 Hektar Forst.

Seine Rinder nutzen die Futterstellen im Stall, weil sie auf der Weide nichts mehr finden. Die Luzerne, die „Königin der Futterpflanzen“, die Trockenheit sonst gut übersteht, ist braun gefärbt. Die Triticale, eine Kreuzung aus Weizen und Roggen, ist 50 statt 90 Zentimeter hoch. Der Mais, gerade erst ausgesät, lechzt nach Wasser. „Den Pflug kann ich derzeit nicht einsetzen, die Erde ist wie Asche. Und im Forst hat der Borkenkäfer leichtes Spiel. Die Jungpflanzen, die ich vor drei Wochen gesetzt habe, haben kein Wasser abbekommen“, erzählt Eschenauer. Die Dürreversicherung, die über die Hagelversicherung besteht, könne den Schaden zumindest abfedern.

Das kann nicht jeder behaupten, nur 60 Prozent der Kärntner Landwirte haben eine solche Dürreversicherung abgeschlossen und es gibt einen weiteren Haken: Wenn der Keim schon in der Erde verdörrt, ist die Versicherung wirkungslos. Genau dieses Phänomen existiert derzeit. „Und es ist ein neues Phänomen. So eine lang anhaltende Trockenheit gab es im Frühjahr noch nie“, sagt Landwirtschaftskammerpräsident Siegfried Huber. Eine „Jahrhundert-Trockenheit“ bedrohe die Landwirtschaft, führt er aus.

Viele Almen in Kärnten sind derzeit braun eingefärbt © Hans Egger/KK

Laut dem Wetterdienst GeoSphere werden in Kärnten im Frühjahr Niederschlagsdefizite bis zu 85 Prozent registriert. Daher zeichnet Huber ein katastrophales Bild der aktuellen Lage: Die Ausfälle beim ersten Grasschnitt würden 50 bis 80 Prozent betragen, die Ernteausfälle insgesamt zwischen 20 und 70 Prozent. „Kommt in den nächsten zwei Wochen kein ergiebiger Regen – und die Meteorologen sehen keinen –, tritt das Worst-Case-Szenario ein und wir haben Totalausfälle“, so Huber am Mittwoch auf einer Pressekonferenz am Zollfeld. Als es ausgerechnet da zu tröpfeln beginnt, meint er: „Wir brauchen Regen von 50 Litern pro Quadratmeter und keinen Tropfen auf dem heißen Stein.“

Pflanzenbaudirektor Erich Roscher(rechts) und Grünland-Experte Hans Egger © Markus Traussnig

Pflanzenbaudirektor Erich Roscher und Grünland-Experte Hans Egger führen aus, dass derzeit der Almauftrieb stockt oder abgeblasen wird, weil die Almen braun sind. Den Landwirten gehe das Futter aus und daher müssen es viele zukaufen. „Wir befürchten aber, dass es Notverkäufe von Rindern geben wird.“ Die Trockenheit sei so drastisch, dass etwa im Lavanttal schon Quellen versiegen und die Feuerwehren das Wasser zu den Landwirten bringen, um die Tiere zu versorgen. Eine Milchkuh braucht etwa 150 Liter Wasser pro Tag.

Droht Clinch mit der EU?

Wiederanbau, Neuanbau, neue Kulturen - das seien alles Möglichkeiten, die man ergreifen könne, die aber auch Wasser brauchen, so die Experten. Ein Strohhalm, an den sie sich klammern, wäre die Freigabe von 9000 Hektar Biodiversitätsflächen, die Landwirte in Kärnten nicht oder nur beschränkt bewirtschaften dürfen. Diesbezüglich ist man im Austausch mit dem Landwirtschaftsministerium, aber die Freigabe würde Probleme mit EU-Richtlinien bedeuten.

Studie zu Bewässerungsmöglichkeiten

Die LWK Kärnten will nun eine Studie in Auftrag geben, um die Umsetzbarkeit einer Bewässerungsschiene für die Landwirtschaft prüfen zu lassen. Der Zeithorizont für die Realisierung: 20 Jahre. Huber: „Prognosen gehen davon aus, dass wir in 20, 30 Jahren das Klima von Udine haben. Da bleibt uns dann nichts anderes übrig, als Bewässerung.“