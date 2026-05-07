Es war der verheerendste Waldbrand, den Kärnten bislang gesehen hat. 110 Hektar Wald sind Ende April den Flammen zum Opfer gefallen. Laut ersten Ergebnissen der Brandermittler hatten weggeworfene Zigaretten den Brand verursacht. Drei serbische Forstarbeiter sind verdächtigt, Zigaretten nicht ordnungsgemäß entsorgt zu haben.

Der entstandene Schaden gehe ersten Schätzungen zufolge in die Millionen. Doch nur wenige Waldbesitzer hätten eine Versicherung abgeschlossen, erklärte der Lesachtaler Bürgermeister Bernhard Knotz (ÖVP) gegenüber der Kleinen Zeitung. Am Donnerstag meldete sich der Präsident der Kärntner Landwirtschaftskammer (LK), Siegfried Huber, in dieser Causa zu Wort. Er gab bekannt, dass die Kammer den betroffenen Grundeigentümern mit Rechtsbeistand zur Seite stehe.

„Sollten die Ermittlungen des Landeskriminalamts zum Waldbrand im Lesachtal zeigen, dass es einen klaren Verursacher der Brandkatastrophe gibt, hat dieser auch den Schaden zu bezahlen und die betroffenen Waldbesitzer vollumfänglich zu entschädigen“, bringt es Huber auf den Punkt. Huber zieht einen Vergleich: „Wenn ich eine Firma beauftrage, mein Haus zu sanieren – und das Haus brennt ab, weil die Arbeiter eine Zigarette ins Wohnzimmer werfen, dann ist ja auch nicht die Feuerversicherung des Hausbesitzers am Zug, sondern die Haftpflichtversicherung des beauftragten Unternehmens!“ Huber weist zudem darauf hin, dass das Rauchen im Wald zum Zeitpunkt des Brandausbruchs verboten war.

Strafverfahren?

Sollte als Ergebnis des Ermittlungsverfahrens ein Strafverfahren eingeleitet werden, empfiehlt die LK Kärnten den betroffenen Waldbauern, sich dem Strafverfahren als Privatbeteiligte anzuschließen und Schadenersatz einzufordern. Für den Fall, dass kein Strafverfahren eingeleitet wird, müssten Schuldfrage und Höhe des Schadenersatzes in einem eigenen Zivilverfahren geklärt werden. In beiden Fällen kündigt die LK Kärnten für ihre Mitglieder Unterstützung an.

Sobald erste konkrete Ergebnisse im Ermittlungsverfahren vorliegen, wird die LK Kärnten die betroffenen Waldbauern zu einem Informationsabend einladen, um gemeinsam die weitere Vorgangsweise zu besprechen, kündigt der LK-Präsident an.