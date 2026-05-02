„Meine Frau hat bereits das Wichtigste im Haus zusammengepackt. Wir haben schon damit gerechnet, dass die Flammen auch auf unser Wohnhaus übergreifen“, erzählt Landwirt Franz Josef Rauter aus der vom Waldbrand im Lesachtal so stark bedrohten Ortschaft Xaveriberg. Teile seines Waldes brannten in den vergangenen Tagen ab. Er selbst rückte aus, als er die Sirene hörte. „Wir wurden nach Promeggen alarmiert. Plötzlich hieß es, wir müssen dringend nach Xaveriberg, weil es auch dort brennt. Da wurde mir ganz anders.“

„Natürlich verliert man den Mut“

Im Kampf gegen das Feuer, das sein eigenes Heim bedrohte, hatten Rauter und seine Kameraden nur wenig Chancen. „Die Flammen waren meterhoch, sind immer rasanter näher zu den Wohnhäusern gekommen. Gegen 1 Uhr haben wir die Löscharbeiten einstellen müssen.“ An Schlaf war nicht zu denken, Rauter hielt Wache vor seinem Haus. „Erst war das Feuer 800 Meter entfernt, zwei Stunden später haben bereits die Bäume 200 Meter unter unserem Wohnhaus gebrannt, sie haben ausgeschaut wie richtige Fackeln. Die Funken flogen sechs Meter weit in die Höhe.“ Hätte der Wind nicht plötzlich gedreht, wäre das Wohnhaus wohl nicht mehr zu retten gewesen.

Doch Teile seines Waldes wurden Opfer der Flammen: „Ich besitze als Bergbauer acht Hektar Wald. Zwei davon sind bei der Sturmkatastrophe 2018 vernichtet worden, zwei weitere 2023 durch den Borkenkäfer. Nun waren wieder andere zwei Hektar betroffen“, sagt Rauter, der trotzdem positiv bleiben will: „Natürlich verliert man ein bisschen den Mut, niemand hat mit solchen Ausmaßen gerechnet. Aber es muss weitergehen, Gott sei Dank sind keine Menschen zu Schaden gekommen.“

Auch auf die Gemeinde kommt nun viel Arbeit zu. Schutzeinrichtungen müssen instand gesetzt, die Wälder aufgeforstet werden. „Natürlich wurde uns zugesagt, dass der Bund 100 Prozent übernimmt. Wir werden sehen, was der Gemeinde bleibt, sind aber optimistisch“, sagt Bernhard Knotz (ÖVP), Bürgermeister der Gemeinde Lesachtal.

Bürgermeister Bernhard Knotz © Guggenberger

„Mir hat das Herz geblutet“

Am anderen Hauptschauplatz des riesigen Waldbrandes, in Promeggen, lebt Josef Salcher. Sein Waldbesitz im Lesachtal wurde nun das dritte Mal binnen weniger Jahre zerstört. 16 seiner insgesamt 26 Hektar liegen links und rechts des Grabens bei Promeggen.

Im Jahr 2018 zerstörte das Sturmtief Vaia bereits die gesamte Waldfläche von Salcher, große Teile wurden im Nachhinein mit dem Sohn gemeinsam wieder aufgeforstet. „Wir haben unser Herzblut hineingesteckt, so viel Zeit und Arbeit investiert.“ Immerhin war der Wald dann 2023 noch so jung, dass er von der massiven Borkenkäferplage nicht so arg erwischt wurde. „Er konnte sich relativ gut entwickeln, jetzt stehen wir wieder vor den Trümmern unserer Arbeit. Mir hat das Herz geblutet, die Nerven liegen am Boden“, erklärt Salcher.

Die Nacht auf Freitag war auch für Josef Salcher und seine Familie in Promeggen eine Herausforderung: „Als ich die Sirene gehört habe, sah ich vom Fenster aus über dem Graben schon das Feuer. Die Feuerwehr konnte da kaum etwas machen, sie war machtlos. Am einzigen Weg dorthinauf fegte ihnen der Wind entgegen.“ Es blieb eine schlaflose Nacht, der Feuerschein hat weite Teile des Wohnhauses der Familie Salcher ausgeleuchtet.

„Man muss positiv bleiben“

Was Salcher aktuell beschäftigt, ist die Brandursache – wie am Mittwoch von der Polizei bestätigt wurde, dürften tatsächlich weggeworfene Zigaretten von Forstarbeitern der Auslöser gewesen sein: „Es ist schon ein Wahnsinn, dass so ein Blödsinn so ein gigantisches Ausmaß annimmt. Natürlich war ich sauer, aber ich versuche, die Welt positiv zu sehen. Man kann es ja nicht ändern.“

Der Lesachtaler klammert sich an einen weiteren kleinen Hoffnungsstrang: „Bei den Fichten ist so gut wie alles zerstört, die Lärchen sind ebenfalls extrem in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber wer weiß, vielleicht treiben einige Jungpflanzen ja wie durch ein Wunder doch noch aus.“

Auch wenn Familie Salcher einen landwirtschaftlichen Milchbetrieb führt, der Wald nicht mehr das Hauptgeschäft der Familie ist, entwickelt sich die Forstwirtschaft zu einer immer stärkeren Belastung. „Das war schon im Nachgang des Sturms so. Damals gab es so viel Schadholz, dass wir es quasi verschenkt haben. Durch Förderungen konnten wir das damals ein bisschen abfedern“, sagt Salcher, der auch jetzt auf entsprechende Unterstützung hofft.

„Jetzt fangen wir wieder bei null an“, sagt Salcher: „Grund und Boden sind ja noch vorhanden, wir müssen positiv sein. Den Menschen in den aktuellen Kriegen geht es viel dreckiger.“