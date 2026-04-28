„Wir lesen jeden Tag die Artikel über den größten Waldbrand Kärntens, der die freiwilligen Einsatzkräfte extrem fordert. Das Ereignis führt uns allen vor Augen, wie unverzichtbar diese sind. Viele von uns können nicht aktiv vor Ort anpacken, deshalb wollen wir als Zeichen der Solidarität und anlässlich des internationalen Feuerwehrtages am 4. Mai auf unsere Weise helfen“, kündigt Hannes Jank an. Gemeinsam mit anderen Motorradfahrern rief er die Gemeinschaftsinitiative „FF Tribute Ride“ der Kradreiter Motorrad Crew und dem Verein Wheels for Charity ins Leben.

Am Sonntag, dem 3. Mai, ist ein Motorrad-Flashmob geplant. Dieser führt vom Faaker See durch das Gailtal nach Kötschach-Mauthen. Treffpunkt ist um 10 Uhr beim Arneitz Village am Faaker See, der Start erfolgt um 10.30 Uhr. „Jeder ist willkommen, jeder Euro hilft und jeder Motor zählt. Egal ob Roller, Trike oder Motorrad – Hauptsache mindestens 125 Kubikzentimeter“, sagt Jank.

Ganz Kärnten hält zusammen

Die gesammelten Spenden werden schließlich an einen Vertreter der im Einsatz befindlichen Feuerwehren übergeben. Das Geld ist für die Verpflegung der Kameraden gedacht. „Wir wollen zeigen, dass ehrenamtliche Arbeit in ganz Kärnten wertgeschätzt wird und dass wir alle zusammenhalten. Wir starten unsere Motoren, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen und die Einsatzkräfte mit einer verdienten Pausenverpflegung zu unterstützen“, sagt Jank.