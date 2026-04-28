Schon auf der Anfahrt war klar: Das wird größer. „Ein gewaltiger Feuerschein war bereits aus der Ferne sichtbar“, heißt es von der Feuerwehr Wölfnitz.

Während am Montag die Feuerwehrleute rund um den tagelangen Waldbrand im Lesachtal (Bezirk Hermagor) weiter mit den Nachlöscharbeiten am Boden beschäftigt waren, brannte am Abend ein Waldstück in der Gemeinde Liebenfels (Bezirk St. Veit/Glan). Drei Reisighaufen gerieten in Brand, teilte die Polizei Dienstagfrüh in einer Aussendung mit. Warum ist vorerst unklar. Auch das Schadensausmaß muss erst eruiert werden.

Großer Feuerwehreinsatz

Im Löscheinsatz standen in Liebenfels viele Feuerwehren nicht nur des Bezirkes St. Veit/Glan, sondern auch von Klagenfurt-Stadt und Klagenfurt-Land, die eben vom Einsatz aus dem Lesachtal zurückkehrten. Sie konnten ein Übergreifen auf die ausgetrocknete Vegetation trotz starken Windes verhindern.

Dank der schnellen Entdeckung, dem raschen Eingreifen und der starken Zusammenarbeit aller Kräfte konnten wir kurz nach Mitternacht schließlich „Brand aus“ melden, berichtet die FF Wölfnitz.