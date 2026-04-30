Der Waldbrand-Großeinsatz im Kärntner Lesachtal (Bezirk Hermagor) wird am Donnerstag beendet. Die Hubschrauber werden um 16.00 Uhr abgezogen, die örtlichen Feuerwehren übernehmen die Brandwache, erklärte Bürgermeister Bernhard Knotz (ÖVP) auf APA-Anfrage. Für „Brand aus“ sei es aber noch zu früh. Bezirkshauptmann Heinz Pansi teilte mit, dass die Gailtalstraße (B111) ab 16.00 Uhr einspurig mit Ampelregelung und wechselseitiger Anhaltung wieder freigegeben wird.

In der Früh wurde laut Pansi das 110 Hektar große Waldbrandgebiet mit der Wärmebildkamera des Flir-Hubschraubers abgesucht, um verbliebene Glutnester gezielt zu bekämpfen. Die Straße durchs Lesachtal wird vorerst nur einspurig freigegeben, weil oberhalb Schutzeinrichtungen durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Wildbach- und Lawinenverbauungen müssen nun sukzessive saniert bzw. erneuert werden. Dabei besteht die Gefahr, dass Geröll oder Material sich löst und herabstürzt. Deshalb bleibt eine Spur aus Sicherheitsgründen zu.

Regen brachte mehr Wasser als gesamter Löscheinsatz

Bürgermeister Knotz blickt gefasst auf die Geschehnisse zurück. „Natürlich ist es nach wie vor emotional, aber wir sind alle froh, dass Regen eingetroffen ist, dass wir den Brand jetzt bekämpft haben.“ Auf die Gemeinde kommt mit der Aufarbeitung noch einiges zu. Schutzeinrichtungen müssen instand gesetzt werden, Aufforstung, Abrechnung. „Natürlich wurde uns zugesagt, dass der Bund 100 Prozent übernimmt. Wir werden sehen, was der Gemeinde bleibt, sind aber optimistisch.“

Der Regen war wichtig für die Brandbekämpfung, sagt Knotz nachdenklich mit Blick auf eine Statistik. „Der Regen bewirkte mehr als eine Woche Feuerwehreinsatz.“ 2,5 Millionen Liter Wasser wurden mit Hubschraubern zu den Brandherden geflogen, 1,5 Millionen Liter mit Güllefässern gebracht, rund sechs Millionen Liter mit Pumpen. Aufgerechnet auf die Fläche entspricht das zehn Litern Niederschlag pro Quadratmeter. Der Regen brachte 17 Liter pro Quadratmeter. Knotz: „Nächste Woche ist mehr Regen angesagt; vermutlich wird dann Brand aus gegeben.“

An kleineren Stellen flackert das Feuer immer wieder auf oder Rauch geht auf. Am Freitag sind 30 Feuerwehrleute mit einem Tanklöschfahrzeug und einem Kleinlöschfahrzeug im Einsatz, um schnell eingreifen zu können. Kommende Woche kommt ein Sachverständiger, der die Schäden aufnimmt.

Zigarette oder Aschereste als Brandursache

Der verheerende Waldbrand im Lesachtal war vergangenen Donnerstag ausgebrochen. Das Landeskriminalamt hat inzwischen Zigaretten bzw. Aschereste als Brandursache festgestellt. Gegen drei serbische Waldarbeiter wird wegen des Verdachts des fahrlässigen Herbeiführens einer Feuersbrunst ermittelt.