Die anhaltende Trockenheit beschäftigt die Bezirke Spittal und Hermagor weiterhin, auch wenn der jüngste Regen kurzfristig für etwas Entlastung sorgte. Klare Einschränkungen bei der Wassernutzung gibt es jedoch keine. Die Verantwortlichen setzen auf Eigenverantwortung und beobachten die Entwicklung genau. „Im Lesachtal hat endlich der Regen eingesetzt, folglich schaut es positiv aus“, sagt der Hermagorer Bezirkshauptmann Heinz Pansi. Der Niederschlag werde sich voraussichtlich über den gesamten Bezirk ausbreiten und „eine ganz leichte Entspannung“ bringen. Maßnahmen oder Einschränkungen gebe es aktuell nicht.

Auch im Bezirk Spittal bleibt man auf abwartendem Kurs. Bezirkshauptmann Markus Lerch spricht von einer außergewöhnlichen Situation: „So eine Frühjahrstrockenheit hat es in den vergangenen 15 bis 20 Jahren nicht gegeben.“ Trotz einzelner Regenfälle sei die Lage angespannt, da diese oft kaum Wirkung zeigen. Konkrete Maßnahmen sind derzeit aber nicht vorgesehen. „Grundsätzlich appellieren wir an die Eigenverantwortung“, so Lerch weiter.

Appell an Bevölkerung

Einigkeit herrscht in beiden Bezirken: Weder gibt es derzeit Einschränkungen bei der Wassernutzung noch konkrete Vorgaben etwa zur Poolbefüllung. Diese sei aktuell „noch nicht das große Thema“, wie Lerch betont. Auch aus Hermagor heißt es, dass hierzu bislang keine Maßnahmen notwendig waren. Stattdessen richten sich die Behörden mit einem klaren Appell an die Bevölkerung: Wasser bewusst und sparsam verwenden. Die natürliche Ressource sei zwar vorhanden, doch die aktuelle Entwicklung zeige, dass ein sorgsamer Umgang immer wichtiger werde.

Die Bezirkshauptmänner Markus Lerch und Heinz Pansi appellieren an die Bevölkerung, sorgsam mit Wasser umzugehen und das Feuerverbot strikt einzuhalten © Helmuth Weichselbraun, KK/BH Hermagor

Gemeinden setzen erste Signale

Auf Gemeindeebene werden vereinzelt vorsorgliche Maßnahmen gesetzt. In Millstatt wird etwa zum Wassersparen aufgerufen. Bürgermeister Alexander Thoma betont: „Es ist eine Vorsichtsmaßnahme. Derzeit ist die Trinkwasserversorgung aufrecht und mit den Maßnahmen wollen wir erreichen, dass es so bleibt.“ Poolbefüllungen sind dort nur nach vorheriger Abstimmung möglich. Auch in Dellach im Drautal gilt ein ähnlicher Zugang. „Poolbefüllungen müssen abgesprochen werden“, sagt Bürgermeister Johannes Pirker. Die Situation sei „sehr knapp, aber noch kein Notstand“, könnte sich aber mit steigender Auslastung, wie beispielsweise mit Inbetriebnahme des Campingplatzes, im Sommer verschärfen.

In Seeboden wiederum zeigt sich, dass das Thema Wasser nicht erst mit der aktuellen Trockenheit begonnen hat. Die Gemeinde kämpft seit Jahren mit strukturellen Herausforderungen in der Versorgung. Bereits vor zwei Jahren wurde bei Um- und Neuwidmungen im Zentrum ein Stopp verhängt, weil die Versorgungssicherheit in Spitzenzeiten nicht garantiert werden konnte. Aktuell arbeite man daran, zusätzliche Quellen zu erschließen und die Infrastruktur auszubauen. Der jüngste Regen bringt laut Bürgermeister Thomas Schäfauer keine Entlastung.

Bürgermeister Thomas Schäfauer und Betriebsleiter Josef Krammer: Knapp eine Million Euro wurden jüngst in die Wasserversorgung in Seeboden investiert © Willi Pleschberger

Feuerverbot bleibt aufrecht

Ein Beispiel für frühzeitige Maßnahmen liefert die Gemeinde Malta: Dort wurde bereits Ende März aufgrund deutlich reduzierter Wassermengen ein Aufruf zum Wassersparen gestartet. Unter anderem wurde das Befüllen von Pools untersagt und die Bevölkerung angehalten, den Verbrauch auf das Notwendige zu beschränken. Die Maßnahmen wurden ausdrücklich als vorübergehend, aber je nach Entwicklung auch als ausbaufähig bezeichnet.

Unverändert gilt in beiden Bezirken das Verbot des Feueranzündens im Wald und in dessen Gefährdungsbereich. Die Kombination aus Trockenheit und Wind erhöht weiterhin die Waldbrandgefahr. Der Brand in Lesachtal hat gezeigt, wie gefährlich die aktuelle Situation ist. Der Regen habe die Lage zwar etwas entspannt, sei jedoch „bei weitem noch zu wenig“, wie sich Gemeinden und Behörden einig sind. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein. Sowohl in Spittal als auch in Hermagor hofft man auf ergiebige Niederschläge, die die Situation nachhaltig entspannen.