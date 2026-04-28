„In Unterkärnten kommen die ersten Schauer erst gegen Abend und werden auch in der Nacht anhalten“, prognostiziert Paul Rainer, Meteorologe der GeoSphere Austria am Dienstagvormittag. In Osttirol und Oberkärnten werde die Bewölkung bereits ab Mittag zunehmen, der erste Regen sei am Nachmittag zu erwarten. Auch der Mittwochvormittag wird in Kärnten und Osttirol verregnet.

Das wird es aber dann schon gewesen sein, mehr Niederschlag sei nicht in Sicht. Der angesichts der Trockenheit nötige, flächendeckende Landregen werde es auch diesmal nicht werden: „Es ist kein Italientief in Sicht, das es bis zu uns schafft und das von der Natur ersehnte Nass bringen könnte“, sagt Rainer.

Lokale Schauer

Insgesamt rechnet der Meteorologe in Kärnten und Osttirol je nach Region mit etwa ein bis 15 Litern pro Quadratmeter bis Mittwochmorgen. Tendeziell werde es im Westen mehr als im Osten regnen. „Vorwiegend lokale Schauer, kein flächendeckender Niederschlag. Nur punktuell kann es zu Gewittern kommen, wo bis zu 20 Liter zusammenkommen können“, prognostiziert der Meteorologe, der eine leise Hoffnung hegt, dass sich so ein Gewitter über dem Waldbrandgebiet im Lesachtal ausschütten könnte: „Realistisch sind aber etwa 10 bis 15 Liter pro Quadratmeter. Wohl zu wenig um tiefere Glutnester völlig abzulöschen.“

Verlängertes Wochenende

Die Regenschauer bis Mittwochmittag werden zumindest zu einer kräftigen Luftdurchmischung führen. „Es wird deutlich kühler. Die Tageshöchswerte werden bei 14 Grad liegen. Donnerstag und Freitag kann es auch in manchen Tälern zu leichtem Morgenfrost kommen“. Doch der Hochdruckeinfluss werde die Temperatursäule schnell wieder klettern lassen und schon am Freitag seien angenehme 22 Grad zu erwarten: „Samstag und Sonntag wird es sommerlich und es wird wieder in Richtung 25 Grad gehen. Mit sehr geringer Bewölkung“, verspricht Rainer ein perfektes verlängertes Wochenende.