Die Südsteiermark trauert um einen Winzer mit großem Namen: Erwin Sabathi, Senior-Chef des gleichnamigen Weinguts in Leutschach an der Weinstraße, verstarb am 5. Mai im 84. Lebensjahr. Anfang des Jahres 1943 hineingeboren in eine Familie, die seit Mitte des 17. Jahrhunderts Weinbau betreibt, war ihm die Fortführung dieser Tradition stets ein großes Anliegen.

Ausbau am Pössnitzberg

Schwerpunkt seines langjährigen Wirkens war der Ausbau des heutigen Stammsitzes am Pössnitzberg, den sein Vater Johann 1938 durch den Erwerb einer Wirtschaft begründete. Dafür übernahm Erwin Sabathi im Jahr 1968 die Verantwortung und konnte sich weitere Rebflächen sichern, die heute zu den besten Lagen für Sauvignon Blanc zählen.

Hoch dekoriertes Weingut

Mit seiner Arbeit legte Erwin Sabathi den Grundstein für den kometenhaften Aufstieg seines gleichnamigen Sohnes, der das Weingut seit 1992 in zehnter Generation führt und zu einem der bekanntesten und höchst dekorierten der Steiermark ausbaute.

Die feierliche Verabschiedung von Erwin Sabathi beginnt am Freitag, dem 8. Mai, um 9.45 Uhr in der Pfarrkirche Leutschach. Bereits am heutigen Donnerstag wird dort um 19 Uhr für den Verstorbenen gebetet.