Im März 2025 herrschte Aufbruchsstimmung in den ehrwürdigen Gemäuern: Seit immerhin knapp 300 Jahren werden Gäste in der Heinrichstraße 67 bewirtet, im Frühling des Vorjahres übernahmen die jungen Herren der Grazer „Underground Kitchen“ die Flächen und sorgten für einen Neustart. Knapp ein Jahr später erfolgt nun so etwas wie ein Paukenschlag: „Liebe Gäste, schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass wir unseren Betrieb mit 28. 5. 2026 dauerhaft schließen werden“, gibt man am Sonntag auf den sozialen Medien bekannt. Und dass man sich bei den Gästen „für eure Treue, eure Unterstützung und all die schönen Momente mit euch“ bedanke.

„Es ist uns nicht leicht gefallen“

Gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt Markus Gallé seufzend den Entschluss: „Es ist uns nicht leicht gefallen. Und es läuft grundsätzlich ja auch gut, die Leute sind ja zum Glück immer gern zu uns gekommen. Aber einerseits ist es schwierig, wenn zwar dein Personal drinnen steht, aber du nichts selbst“, verweist Gallé auf das gemeinsam mit Tobias Graf aufgebaute Catering. „Zum anderen muss man ehrlicherweise sagen, dass es auch ein wirtschaftlicher Faktor war. Und wir wollten somit die ganze Aufbauarbeit und den Erfolg bei Underground Kitchen nicht gefährden.“

Verbranntes Spitzkraut à la „Wirtshaus zum weißen Kreuz“ © Klz / Stefan Pajman

Also habe man sich eben schweren Herzens dazu durchgerungen, das Geschirrhangerl in der Heinrichstraße zu werfen. Am 28. Mai werde man das letzte Mal offen haben. Nach möglichen Nachfolgern zu fragen, ist noch zu früh, oder? „Ja. Obwohl es schon erste Anfragen gegeben hat.“