Wer Thomas Pagel schon einmal schlecht gelaunt erlebt hat, möge jetzt Smartphone oder Computer-Maus hochheben.... Eben. Auch an diesem Tag stellt Pagels Leidenschaft als Gastgeber keinen Widerspruch zum Umstand dar, alles nicht ganz so ernst zu nehmen. Und so schwärmt der Chef von „Feinkost Mild“ in der Grazer Stubenberggasse von seinem Lokal und dessen 70. Geburtstag, um zugleich immer wieder durchs Telefon zu lachen.

Im Jahr 1956 wurde das Mild von Pagels Großeltern eröffnet und später von deren Töchtern Rosi, Edith und Sieglinde (Pagels Mutter) geführt. Heute schupft es der 45-Jährige selbst als Bar und Sandwich-Club. „Zu traditionellem Schweinsbraten, klassischem Roastbeef, saftigem Pulled Pork oder vegetarischen Kreationen servieren wir Pommes rot-weiß – oder dürfen es Zucchini-Sticks sein?“, fragt man auf der Homepage.

„Wir sind ein kleines gallisches Dorf“ © Klz/stefan Pajman

Kein Lieferdienst

Im großen Sommergespräch mit der Kleinen Zeitung vor fünf Jahren meinte Pagel: „Wir sind a bissl alternativer für die Innenstadt. Das ist auch wichtig so. Ja, wir sind ein kleines gallisches Dorf.“ Dazu gehörte zu diesem Zeitpunkt – nach den Corona-Lockdowns – auch der Umstand, dass Pagel nach ersten Versuchen keinen Lieferdienst mehr im Angebot hatte. „Gerade so wie bei uns, wo es um die Atmosphäre geht, auch um die Geschichte, das Miteinander der Leute, das passt aus meiner Sicht mit zugestelltem Essen nicht z’samm.“ Auf die Frage, ob das weiterhin gilt, meint Pagel heute: „Ja, absolut. Das Mild musst du erleben, da passt kein Lieferdienst.“

Das mit dem Erleben soll im heurigen Jubiläumsjahr ausgeweitet werden – bei verschiedenen Feierlichkeiten, unter anderem bei einem Fest in der Stubbenberggasse im Herbst. Die Planungen laufen noch, er werde rechtzeitig Bescheid geben, lacht Pagel.