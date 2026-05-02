Die Grazer Köchin aus Leidenschaft fuhr 2025 nach München, weil sie es bei der SAT-1-Kochshow „The Taste“ aus 2000 Bewerberinnen und Bewerbern unter die letzten 30 geschafft hat. Danach war für Maida Ferizovic klar, es ist Zeit für den nächsten Schritt. Schon seit Jahren hat sie ihre Kundschaft in ihrem kleinen Lokal in der Münzgrabenstraße 45 sowie per Catering und bei Events erfolgreich eingekocht. Aber nun denkt sie Maida-Soulkitchen größer.

„Ich eröffne demnächst meinen neuen Standort in Reininghaus“, erzählt sie der Kleinen Zeitung voller Stolz. Es ist kein Lokal mehr, sondern ihre buchbare Heimstätte für Catering, Events, auch mit Musik und Platz für Gäste an einem großen Tisch in der Reininghausstraße 10. Und das ist freilich auch für das Neubauviertel eine gute Nachricht, weil sich einmal mehr in der Erdgeschosszone kulinarisch und unternehmerisch etwas tut. Für ihr kleines, feines Lokal in der Münzgrabenstraße sucht sie einen Mieter.

Bald gibt es hier wieder Kaffeeduft

Neues gibt es auch zwei Ecken weiter in der Schörgelgasse 34, wo schon die Kaffeesieder von Paul & Bohne oder zuletzt vom Technika ihre Tore leider wieder geschlossen haben. Nun fragt dort das Team von „The Ivy“, per Plakat, ob wir ein Geheimnis bewahren können. Leider nein: Das Team von Meat.art in der Wiener Straße, dem Fleisch-Feinschmecker-Hotspot am Platz, wo einst Hooter‘s und Heinz Burger serviert haben, gibt via Social Media bekannt, dass man wächst. „The Ivy“ wird gerade umgebaut, Kaffee soll hier weiter eine Rolle spielen.

Abschied von einer Legende

Noch eine Ecke weiter gibt es hingegen traurige Nachrichten. Das Jahrzehnte-Kult-Lokal für TU-Studierende und Professoren, aber auch Kreative, das Tintenfassl hat schon vor Wochen für immer seine Pforten geschlossen und ist völlig ausgeräumt. Jetzt suchen Makler Mieter für die Gastro- oder Büroflächen. Mit dem Aus für die Burger Factory gibt es einen weiteren Abgang zu vermelden. Aber Achtung: Der Burger-Spezialist sperrt nur den zweiten Standort in der Leonhardstraße, das Haupthaus in der Feuerbachgasse bleibt erhalten und bekommen sogar „ein kleines Upgrade“, wie es heißt.