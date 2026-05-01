Gegen 17.10 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in Dörfla (Gemeinde Kirchbach-Zerlach) gerufen. Ein 15-jähriger Südoststeirer war mit einem Auto kollidiert.

Erhebungen ergaben, dass vier Mopedlenker hinter dem Pkw einer 58-Jährigen gefahren sind. Als die Frau anhielt, um nach links abzubiegen, konnten die ersten beiden Mopedlenker dem Auto noch ausweichen. Der dritte Lenker (15) kollidierte mit dem Fahrzeug. Der vierte Mopedlenker wiederum bremste noch rechtzeitig.

Der 15-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades am Bein. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C12 in die LKH-Kinderchirurgie Graz geflogen.

Der Alkotest bei den Beteiligten verlief negativ.